Giá heo hơi hôm nay, 5-1: Đồng loạt giảm trên cả nước

Ngày 5-1-2026, thông tin từ thương lái cho biết lượng heo mảnh đưa về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TPHCM tăng mạnh, thêm khoảng 75 tấn so với cuối tuần trước, nâng tổng lượng heo mảnh giao dịch trong ngày lên 419 tấn.

Trong khi đó, giá heo hơi đưa về các cơ sở giết mổ trên địa bàn TPHCM vẫn giữ ổn định. Cụ thể, heo từ các công ty chăn nuôi lớn được giao dịch ở mức 64.500 – 67.000 đồng/kg; heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động trong khoảng 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Do nguồn cung heo mảnh tăng, giá heo mảnh tại chợ đầu mối đã được điều chỉnh giảm. Heo mảnh loại 1 giảm 2.000 đồng so với cuối tuần trước, xuống còn 83.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 cũng giảm 2.000 đồng, còn 76.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Giá heo pha lóc giảm theo

Thịt đùi giảm 2.000 đồng, còn 85.000 đồng/kg; sườn non giảm 5.000 đồng, xuống 145.000 đồng/kg; cốt lết giảm 5.000 đồng, còn 80.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng giữ giá ổn định như nạc dăm 115.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg, giò sau 65.000 đồng/kg. Riêng giò trước tăng nhẹ 3.000 đồng, lên mức 78.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo mảnh và heo pha lóc giảm là do trong tuần qua, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi tại nhiều khu vực đã được điều chỉnh giảm khoảng 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực phía Bắc phổ biến ở mức 66.000 – 69.000 đồng/kg, còn khu vực phía Nam dao động từ 60.000 – 65.000 đồng/kg.

Các thương lái cho biết nếu giá heo hơi của khối doanh nghiệp tiếp tục “đứng yên”, nhiều khả năng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ phải chủ động giảm giá bán để phòng ngừa rủi ro giá giảm trong những ngày tới.