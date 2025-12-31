Giá heo hơi hôm nay, 31-12: Bất ngờ đảo chiều giảm

Ngày 31-12, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh giá heo hơi bán ra tại một số khu vực. Tại miền Bắc, giá heo hơi loại 1 giảm 2.000 đồng/kg, còn 69.000 đồng/kg; heo loại 2 giảm 1.000 đồng/kg, xuống 67.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, giá phổ biến dao động 66.000 – 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, các công ty chăn nuôi đồng loạt điều chỉnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 60.000 – 63.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, một số khu vực lại ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, khu vực Nam Trung Bộ tăng 1.000 đồng/kg, lên 63.000 – 67.000 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 tăng 1.000 đồng/kg, lên 63.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg như tuần trước.

Giá heo hơi có chiều hướng giảm

Theo lý giải từ các doanh nghiệp chăn nuôi, những khu vực giảm giá trước đó đã có mức điều chỉnh tăng khá cao so với mặt bằng chung. Việc hạ giá lần này nhằm đưa giá heo hơi về mức tiệm cận với các vùng khác, bảo đảm cân đối cung cầu thị trường.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), giá heo mảnh vẫn ổn định so với đầu tuần, dao động 78.000 – 85.000 đồng/kg. Giá các mặt hàng thịt pha lóc không biến động lớn, với thịt đùi 87.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 115.000 đồng/kg và ba rọi 130.000 đồng/kg.