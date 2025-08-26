HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Dư điểm vẫn trượt ĐH: Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cam kết bảo đảm quyền lợi thí sinh

Huế Xuân

(NLĐO) - Thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển nhanh chóng gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM để được hỗ trợ

Sáng 26-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM ban hành thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển.

Vụ dư điểm vẫn trượt nguyện vọng: Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cam kết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh - Ảnh 1.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cam kết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường năm 2025

Theo đó, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM khẳng định đảm bảo các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng quy định.

Thông báo của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nêu rõ: Nguyên tắc xét tuyển của nhà trường đã được công bố qua Đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11-6) và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23-7). 

Đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (tính theo thang điểm 30).

Các tổ hợp môn có môn toán và ngữ văn hoặc toán hay ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đề nghị thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin tối 25-8, trên các diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên, nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết đã trượt mất cơ hội vào ngành luật và luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhà trường đã công bố.

"Việc trường bất ngờ điều chỉnh điều kiện xét tuyển 3 ngành này khiến nhiều thí sinh hụt hẫng, trượt nguyện vọng vào trường ĐH mơ ước. Chúng em "trở tay không kịp" với sự điều chỉnh này" - một thí sinh bày tỏ.



Tin liên quan

Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?

Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?

(NLĐO) - Nhiều thí sinh bức xúc cho biết mình dư điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nhưng vẫn trượt đại học.

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Có sự phân hóa mạnh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường và thí sinh có xu hướng chọn trường thay vì chọn ngành

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

(NLĐO) - Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không phải dạy học để ứng thí

thí sinh Trường ĐH Ngân hàng TP HCM trúng tuyển TP HCM đại học thông báo cam kết dư điểm chuẩn điểm chuẩn
