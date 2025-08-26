Sáng 26-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM ban hành thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cam kết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường năm 2025

Theo đó, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM khẳng định đảm bảo các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng quy định.

Thông báo của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nêu rõ: Nguyên tắc xét tuyển của nhà trường đã được công bố qua Đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11-6) và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23-7).

Đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (tính theo thang điểm 30).

Các tổ hợp môn có môn toán và ngữ văn hoặc toán hay ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đề nghị thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin tối 25-8, trên các diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên, nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết đã trượt mất cơ hội vào ngành luật và luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhà trường đã công bố.

"Việc trường bất ngờ điều chỉnh điều kiện xét tuyển 3 ngành này khiến nhiều thí sinh hụt hẫng, trượt nguyện vọng vào trường ĐH mơ ước. Chúng em "trở tay không kịp" với sự điều chỉnh này" - một thí sinh bày tỏ.







