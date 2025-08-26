HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?

Huế Xuân

(NLĐO) - Nhiều thí sinh bức xúc cho biết mình dư điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nhưng vẫn trượt đại học.

Tối 25-8, trên các diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên, nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết đã trượt mất cơ hội vào ngành luật và luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.

Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?- Ảnh 1.

Nhiều thí sinh bất ngờ trượt nguyện vọng dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn

Phía dưới bài đăng chúc mừng tân sinh viên trúng tuyển trên  fanpage của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, bà N.V.H. cho biết con gái bà đã đăng ký vào ngành luật và luật kinh tế của trường. Dù dư điểm xét tuyển vào trường (khối C00) nhưng thí sinh này đã trượt nguyện vọng. Bà H đã gửi đơn khiếu nại để trường yêu cầu có câu trả lời chính thức và thỏa đáng.

Em H.V., một thí sinh, cho biết rất hụt hẫng khi Trường ĐH Ngân hàng TP HCM thay đổi đề án tuyển sinh vào phút chót. Rất nhiều thí sinh đã "trở tay không kịp". 

Theo H.V,  đề án tuyển sinh ban đầu nêu rõ "các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

Tuy nhiên, đến ngày 24-8, đề án tuyển sinh bất ngờ điều chỉnh thành: "Đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (theo thang 30). Thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn toán và ngữ văn (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)". Như vậy, những thí sinh xét tuyển bằng khối C00, dù tổng điểm cao nhưng môn toán không đạt 6 điểm trở lên vẫn bị trượt nguyện vọng.

Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?- Ảnh 2.
Thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói gì?- Ảnh 3.

Trao đổi về vấn đề này sáng 26-8, đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh và thí sinh. Nhà trường đã trao đổi với các bên liên quan để có phương án giải quyết.

"Nhà trường sẽ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh" - đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP HCM khẳng định.

Năm 2025, ngành luật và luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM xét tuyển 5 tổ hợp, gồm A00, A01, D00, D14 và C00. Trong đó, chỉ tổ hợp D00 là có cả 2 môn toán và văn.

Trước đó, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã công bố mức điểm chuẩn được quy đổi chung cho các phương thức theo thang điểm 30, dao động từ 18 - 23,6 điểm (tùy ngành).

