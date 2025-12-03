HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lắp giùm camera an ninh, Tuong Thien Mac quay lén phòng tắm nhà bạn gái

Tường Như

(NLĐO) – Tuong Thien Mac, 50 tuổi, đối mặt cáo buộc hình sự sau khi lén gắn camera trong phòng tắm nhà bạn gái ở TP Houston, bang Texas - Mỹ.

Văn phòng Cảnh sát khu vực 2 hạt Harris cho biết Tuong Thien Mac bị bắt giữ sau khi cơ quan chức năng thu giữ được bằng chứng cho thấy y đã bí mật ghi hình ba người phụ nữ tại một ngôi nhà ở phía Đông Nam TP Houston.

Trang KHOU cuối tháng 11 đưa tin Mac ban đầu ngỏ ý giúp gia đình nạn nhân lắp đặt hệ thống camera an ninh bên ngoài ngôi nhà.

Tuy nhiên, hắn lợi dụng cơ hội tiếp cận này để lén lút gắn thêm một thiết bị ghi hình ngụy trang bên trong phòng tắm, nơi bạn gái và hai cô con gái trưởng thành của bà sinh hoạt hàng ngày.

img

Tuong Thien Mac, 50 tuổi, nghi phạm camera quay lén trong phòng tắm tại Houston. Ảnh cắt từ clip: KHOU

Vụ việc chỉ bị phát giác khi một trong ba nạn nhân nhận thấy dấu hiệu bất thường tại khu vực nhà vệ sinh và trình báo cơ quan chức năng.

Trả lời phỏng vấn của KHOU, Trung úy Marco Leal thuộc Văn phòng Cảnh sát khu vực 2 nhận định: "Nghi phạm đã lợi dụng lòng tin và cơ hội sẵn có để lắp đặt thiết bị ở một khu vực nhạy cảm mà lẽ ra không bao giờ được phép có camera".

Bằng chứng chống lại Mac là không thể chối cãi. Cơ quan điều tra tiết lộ đoạn video trích xuất từ thiết bị thu giữ được đã ghi lại cảnh chính Mac đang loay hoay lắp đặt. "Khi chúng tôi cho y xem hình ảnh này, y biết mình đã bị lộ và bắt đầu khai báo" – ông Leal cho biết.

Theo luật pháp bang Texas, hành vi ghi hình người khác trong phòng tắm hoặc phòng thay đồ mà không có sự đồng thuận được xếp vào tội danh "ghi hình xâm phạm đời tư". Đây là một trọng tội cấp độ bang. Các công tố viên sẽ xem xét hồ sơ để đưa ra các cáo buộc cụ thể dựa trên bằng chứng thu thập được.

Qua vụ việc này, Trung úy Leal cũng khuyên người dân cần cảnh giác cao độ khi cho người lạ hoặc thậm chí người quen vào nhà làm việc: "Hãy kiểm tra các lỗ thông gió, các thiết bị trong nhà vệ sinh. Bạn phải cẩn thận hơn với cả những người bạn tin tưởng".

Hiện tại, Cảnh sát khu vực 2 hạt Harris đang kêu gọi bất kỳ ai từng tiếp xúc gần với Tuong Thien Mac kiểm tra kỹ lưỡng nơi ở và liên hệ ngay với cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi.

