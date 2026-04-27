Thời sự

Du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng gửi xe ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đi dự khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026, một du khách đã bị "chặt chém" 200.000 đồng cho 1 lượt gửi xe ô tô

Sáng 27-4, tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh thông tin 1 du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng gửi xe ô tô trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Lực lượng chức năng mời thanh niên có hành vi "chặt chém" 200.000 đồng du khách gửi xe ô tô tại đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: Công an Sầm Sơn

Trước đó, chiều ngày 25-4, một du khách khi đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải chi trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi. Bất bình trước hành vi "chặt chém này", du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc và xác định thanh niên tên N.T.T. (SN 1999, ngụ khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền trông giữ xe với giá 200.000 đồng cho một lượt.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Theo quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 24-1-2019 bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giá trông giữ xe ô tô con tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 20.000 đồng/lượt/ban ngày và 30.000 đồng/lượt ban đêm (bãi được đầu tư bằng ngân sách nhà nước); 25.000 đồng và 40.000 đồng/lượt đối với bãi trông giữ xe tư nhân.

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

Xử lý tài xế xe ôm "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế xe ôm đã "chặt chém" 1 triệu đồng của nữ du khách người Mỹ.

Định "chặt chém" khách Tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng, người phụ nữ bị phạt 225.000 đồng

(NLĐO)- Người phụ nữ bán hàng rong định bán cho khách tây chiếc nón lá giá 850.000 đồng và bị người đàn ông ngăn cản.

Chủ quán "chặt chém" ở Nha Trang bị tố lấy nhà người khác rao cho thuê

(NLĐO) – Chủ quán tai tiếng "chặt chém" du khách ở Nha Trang bị tố có dấu hiệu lừa đảo vì lấy nhà của chủ sở hữu hợp pháp rao cho thuê trên mạng xã hội

