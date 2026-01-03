HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm nấu món miền Tây ở Cần Thơ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Trong những ngày đầu năm mới 2026, các điểm du lịch tại TP Cần Thơ đón nhiều du khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc

Từ ngày 1 đến ngày 3-1, hàng loạt điểm du lịch tại TP Cần Thơ thu hút đông đảo du khách, tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp.

CLIP: Khách nước ngoài tự tay vào bếp nấu món ăn miền Tây

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 1.

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 2.

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 3.

Khách nước ngoài thích thú khi tự tay chế biến món ăn dân dã đậm chất miền Tây tại Khu du lịch sinh thái Tư Dũng

Bà Trần Thị Kim Loan, chủ Khu du lịch sinh thái Tư Dũng (xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ), cho biết: "Trước Tết Dương lịch, khu đã chuẩn bị kỹ các nguyên vật liệu cũng như tạo nhiều tiểu cảnh về ngày Tết cổ truyền, góc check-in mang đậm hồn quê sông nước miền Tây như cầu khỉ, vườn hoa, bến thuyền…, phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm của du khách".

Bên cạnh đó, đối với khách Tây, khu du lịch này có thêm tour cho "cooking class", cho khách đi chợ mua nguyên vật liệu rồi họ tự tay vào bếp nấu (có nhân viên hướng dẫn), hoặc đạp xe quanh vùng".

Dù chưa vào mùa trái chín nhưng Khu du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 năm tuổi (xã Thạnh Xuân) luôn đông đảo du khách. Khu có 200 cây măng cụt, trong đó có 2 cây măng cụt trên 100 năm tuổi, số cây còn lại từ 40-50 tuổi tạo nên khung cảnh xanh mát.

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 4.
Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 5.
Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 6.
Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 7.

Khu du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 năm tuổi xanh mát thu hút đông đảo du khách

Ông Nguyễn Tấn Tài, du khách đến từ Cà Mau, bày tỏ: "Tôi xem trên mạng thấy nơi đây có 2 cây măng cụt hơn 100 năm tuổi nên cùng gia đình đến xem. Tuy không vào đợt ra trái nhưng được sờ và tận mắt thấy cây măng cụt cổ thụ cũng thích lắm. Ngoài ra, khu du lịch còn phục vụ nhiều món ăn dân dã như cá lóc nướng trui, cá tai tượng chiên giòn, bánh xèo…".

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 8.

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 9.

Cần Thơ: Khách Tây thích thú khi trải nghiệm tự tay vào bếp - Ảnh 10.

Khách trải nghiệm làm hủ tiếu tại lò hủ tiếu Sáu Hoài

Trong khi đó, ngay từ sáng sớm, lò hủ tiếu Sáu Hoài (phường An Bình) luôn tấp nập du khách gần xa. Ông Huỳnh Hữu Hoài, chủ lò hủ tiếu Sáu Hoài, cho hay gia đình ông làm nghề hủ tiếu truyền thống. Cách đây nhiều năm, hộ của ông bắt tay làm du lịch khi đón khách tham quan cách làm hủ tiếu truyền thống.

CLIP: Du khách trải nghiệm làm hủ tiếu

Ngoài ra, ông Hoài còn sáng chế ra món pizza hủ tiếu độc đáo mà khách Tây rất khen ngợi. Pizza hủ tiếu có đế bánh làm từ hủ tiếu bột lọc và chiên giòn, phần nhân gồm trứng, thịt khìa, đậu phộng rang, hành phi và tương ớt.

"Trong 3 ngày qua, mỗi ngày lò hủ tiếu đón khoảng 200 lượt khách nước ngoài và hơn 100 lượt khách nội địa" – ông Hoài nói.

Tin liên quan

CLIP: "Đã mắt" với vườn quýt trĩu quả ở Cần Thơ

CLIP: "Đã mắt" với vườn quýt trĩu quả ở Cần Thơ

(NLĐO) - Vườn quýt hơn 20 năm tuổi của ông Phạm Văn Muôi tại TP Cần Thơ đang trở thành điểm đến hấp dẫn dịp cuối năm.

Chi tiết các hoạt động tại Lễ hội Văn hóa sông nước lần đầu tổ chức ở Cần Thơ

(NLĐO) - Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ kéo dài 6 ngày với hàng loạt hoạt động tại bến Ninh Kiều, hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua.

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga

(NLĐO) - Một lễ hội quy mô lớn ở TP Cần Thơ cho mùa du lịch cuối năm bằng màn diễu hành ghe thuyền rực rỡ cùng trình diễn drone kết hợp pháo hoa.

