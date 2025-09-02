Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé

Sáng 2-9, tại các điểm di sản thuộc Quần thể di tích cố đô Huế có rất đông du khách đến tham quan. Ngay từ sáng sớm, lượng khách đã đổ dồn về đường Cách Mạng Tháng Tám ngay trước cửa Ngọ Môn thuộc Đại nội Huế để xếp hàng vào tham quan. Lượng người chật kín trước cổng Ngọ Môn.

Du khách nườm nượp vào tham quan Đại nội Huế.

Dịp này, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã miễn vé tham quan đối với các công dân Việt Nam trong ngày hôm nay.

Theo đó, thời gian mở cửa miễn phí từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 2-9. Du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để được tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định…

Rất đông du khách đổ về tham quan các di sản Huế sáng nay.

Theo Sở Du lịch TP Huế, tổng lượng du khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ước đạt 196.000 lượt, tăng 50,8% so với cùng dịp lễ 2-9-2024; doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỉ đồng, tăng 134.8% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5%), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế. Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 72%, các ngày 31-8, ngày 1 và 2-9, công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt hơn 85%; hầu hết các khách sạn ở trung tâm TP Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn thành phố Huế gần như đã đầy khách đặt phòng trong 3 ngày này.

Lượng khách vào tham quan Đại nội Huế.

Du khách nghe giới thiệu về Đại nội Huế.

Chiêm ngưỡng các bảo vật triều Nguyễn được trưng bày trong tủ kính.

Trước điện Thái Hoà.

Một nữ du khách trẻ với lá cờ Tổ quốc trên tay đứng chụp hình trước cổng Ngọ Môn.

Hàng rào bảo vệ bằng gỗ và bằng kính cường lực được dựng lên trong điện Thái Hòa nhằm bảo vệ hiện vật sau vụ Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại.