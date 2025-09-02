Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé

Q.Nhật

(NLĐO) - Được miễn vé vào tham quan nên các di sản tại cố đô Huế đã đón một lượng lớn du khách trong sáng nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Sáng 2-9, tại các điểm di sản thuộc Quần thể di tích cố đô Huế có rất đông du khách đến tham quan. Ngay từ sáng sớm, lượng khách đã đổ dồn về đường Cách Mạng Tháng Tám ngay trước cửa Ngọ Môn thuộc Đại nội Huế để xếp hàng vào tham quan. Lượng người chật kín trước cổng Ngọ Môn.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 1.

Du khách nườm nượp vào tham quan Đại nội Huế.

Dịp này, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã miễn vé tham quan đối với các công dân Việt Nam trong ngày hôm nay.

Theo đó, thời gian mở cửa miễn phí từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 2-9. Du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để được tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định…

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 2.

Rất đông du khách đổ về tham quan các di sản Huế sáng nay.

Theo Sở Du lịch TP Huế, tổng lượng du khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ước đạt 196.000 lượt, tăng 50,8% so với cùng dịp lễ 2-9-2024; doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỉ đồng, tăng 134.8% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5%), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế. Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 72%, các ngày 31-8, ngày 1 và 2-9, công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt hơn 85%; hầu hết các khách sạn ở trung tâm TP Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn thành phố Huế gần như đã đầy khách đặt phòng trong 3 ngày này.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 3.

Lượng khách vào tham quan Đại nội Huế.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 4.

Du khách nghe giới thiệu về Đại nội Huế.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 5.

Chiêm ngưỡng các bảo vật triều Nguyễn được trưng bày trong tủ kính.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 6.

Trước điện Thái Hoà.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 7.

Một nữ du khách trẻ với lá cờ Tổ quốc trên tay đứng chụp hình trước cổng Ngọ Môn.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 8.

Trước điện Thái Hoà.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 9.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 10.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 11.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 12.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 13.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 14.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 15.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 16.

Hàng rào bảo vệ bằng gỗ và bằng kính cường lực được dựng lên trong điện Thái Hòa nhằm bảo vệ hiện vật sau vụ Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 17.

Du khách nườm nượp tham quan Đại nội Huế trong ngày được miễn vé- Ảnh 18.

Một gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng tham quan Đại nội Huế.

Tin liên quan

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Lưu ý “nóng” đến du khách khi đi du lịch Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

(NLĐO)- Dự báo lượng khách đến Vũng Tàu trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sẽ đông, phường đã lên phương án tổ chức giao thông, bố trí 25 bãi đậu xe

Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Liên tục trong những ngày qua, đã có 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi Bà Đen

du khách Đại Nội Huế tham quan di sản di tích di tích Huế miễn vé
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo