Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách

Trước áp lực này, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có việc vận động người dân tham gia đón khách – một hướng đi linh hoạt nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức lâu dài.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc..

“Cháy Phòng” Trước Giờ Khai Mạc

Ghi nhận sáng 26-3, khi chỉ còn ít ngày trước lễ khai mạc (dự kiến diễn ra tối 28-3), hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Quy Nhơn đều đã kín phòng. Tình trạng "cháy phòng" không chỉ xảy ra ở khu vực ven biển mà còn lan rộng ra các tuyến trung tâm và vùng phụ cận.

Nhiều du khách cho biết dù đã chủ động đặt chỗ từ sớm nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nơi lưu trú. Không ít trường hợp phải chuyển hướng sang các địa phương lân cận hoặc chấp nhận mức giá cao hơn so với ngày thường.

Song song đó, nhu cầu đi lại tăng vọt khiến các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đến Gia Lai luôn trong tình trạng kín chỗ. Các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, kéo theo lượng khách tăng nhanh ngoài dự báo. Trong bối cảnh đó, hạ tầng lưu trú hiện hữu bộc lộ rõ giới hạn.

Huy động cộng đồng để tránh “vỡ trận”

Trước áp lực quá tải, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đã chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng nhằm không để xảy ra tình trạng "vỡ trận" du lịch.

Hiện hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Quy Nhơn đều đã kín phòng

Một trong những giải pháp đáng chú ý là huy động hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu vực đô thị Quy Nhơn sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách trong trường hợp cần thiết. Đây được xem là phương án linh hoạt, giúp chia sẻ áp lực với hệ thống lưu trú truyền thống.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia làm du lịch, đặc biệt là phát triển mô hình homestay tại hộ gia đình. Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, tỉnh còn dự kiến có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia đón khách, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ và tạo động lực cho cộng đồng.

Bên cạnh bài toán lưu trú, Gia Lai cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Chương trình "Thoải mái như ở nhà" được phát động, kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng đã được lắp đặt tại các khu vực diễn ra sự kiện, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện phục vụ.

Ngành du lịch địa phương cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu điểm du lịch khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành - nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28-3.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, tỉnh Gia Lai đã làm việc với các hãng hàng không và đơn vị vận tải nhằm tăng chuyến. Trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng, địa phương cũng chuẩn bị phương án kết nối với các tỉnh lân cận để hỗ trợ lưu trú, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch mà còn là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, kết nối từ đại ngàn đến biển, Gia Lai kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với du khách, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp và thân thiện.



