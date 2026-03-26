Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách

Đức Anh

(NLĐO) – Lượng du khách đổ về tăng mạnh trước thềm Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 khiến hệ thống lưu trú tại Quy Nhơn rơi vào tình trạng quá tải.

Trước áp lực này, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có việc vận động người dân tham gia đón khách – một hướng đi linh hoạt nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức lâu dài.

Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc..

“Cháy Phòng” Trước Giờ Khai Mạc

Ghi nhận sáng 26-3, khi chỉ còn ít ngày trước lễ khai mạc (dự kiến diễn ra tối 28-3), hầu hết khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Quy Nhơn đều đã kín phòng. Tình trạng "cháy phòng" không chỉ xảy ra ở khu vực ven biển mà còn lan rộng ra các tuyến trung tâm và vùng phụ cận.

Nhiều du khách cho biết dù đã chủ động đặt chỗ từ sớm nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nơi lưu trú. Không ít trường hợp phải chuyển hướng sang các địa phương lân cận hoặc chấp nhận mức giá cao hơn so với ngày thường.

Song song đó, nhu cầu đi lại tăng vọt khiến các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đến Gia Lai luôn trong tình trạng kín chỗ. Các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, kéo theo lượng khách tăng nhanh ngoài dự báo. Trong bối cảnh đó, hạ tầng lưu trú hiện hữu bộc lộ rõ giới hạn.

Huy động cộng đồng để tránh “vỡ trận”

Trước áp lực quá tải, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đã chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng nhằm không để xảy ra tình trạng "vỡ trận" du lịch.

Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách - Ảnh 3.

Hiện hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Quy Nhơn đều đã kín phòng

Một trong những giải pháp đáng chú ý là huy động hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu vực đô thị Quy Nhơn sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách trong trường hợp cần thiết. Đây được xem là phương án linh hoạt, giúp chia sẻ áp lực với hệ thống lưu trú truyền thống.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia làm du lịch, đặc biệt là phát triển mô hình homestay tại hộ gia đình. Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, tỉnh còn dự kiến có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia đón khách, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ và tạo động lực cho cộng đồng.

Bên cạnh bài toán lưu trú, Gia Lai cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Chương trình "Thoải mái như ở nhà" được phát động, kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng đã được lắp đặt tại các khu vực diễn ra sự kiện, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện phục vụ.

Ngành du lịch địa phương cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu điểm du lịch khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Du khách tăng đột biến, Gia Lai vận động người dân mở cửa đón khách - Ảnh 5.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành - nơi dự kiến diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 28-3.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, tỉnh Gia Lai đã làm việc với các hãng hàng không và đơn vị vận tải nhằm tăng chuyến. Trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng, địa phương cũng chuẩn bị phương án kết nối với các tỉnh lân cận để hỗ trợ lưu trú, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch mà còn là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, kết nối từ đại ngàn đến biển, Gia Lai kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn với du khách, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp và thân thiện.


Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 hứa hẹn "đại tiệc" nghệ thuật

chính quyền địa phương năm du lịch quốc gia lễ khai mạc tạo động lực vận tải đường bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo