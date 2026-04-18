Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1-7-2026.

Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1-7-2026.

Dự thảo thông tư nêu trên được đề xuất áp dụng cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố; ở xã, phường, đặc khu; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm Nghị định 204/2004.

- Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định 126/2024.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023.

- Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022 thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7-2026 như sau:



Mức lương thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.



Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng



Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = Mức lương thực hiện từ 1-7 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-7 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-7 (nếu có) x (tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức: Mức hoạt động phí thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, dự thảo Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023 được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo Nghị định 33/2023.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định trên đối với cán bộ, công chức, viên chức.