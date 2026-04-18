Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

Minh Chiến

(NLĐO)- Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2026.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1-7-2026.

Dự thảo thông tư nêu trên được đề xuất áp dụng cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố; ở xã, phường, đặc khu; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm Nghị định 204/2004.

- Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định 126/2024.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023.

- Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022 thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004.

Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7-2026 như sau:

Mức lương thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = Mức lương thực hiện từ 1-7 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-7 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-7 (nếu có) x (tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức: Mức hoạt động phí thực hiện từ 1-7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, dự thảo Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023 được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo Nghị định 33/2023.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định trên đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo về tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo về tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức

(NLĐO)- Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2026.

Lương cơ sở tăng 8%, mức đóng BHYT thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, kéo theo thay đổi mức đóng BHYT và nhiều chính sách liên quan.

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những ai sẽ được hưởng?

(NLĐO)- Dự kiến lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo