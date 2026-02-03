Dự kiến ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Dự kiến ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026 và dự kiến ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sáng 3-2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6 - 4 - 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Thứ nhất, xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026. Thứ ba, nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Thứ tư, xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

"Tuy số lượng nội dung không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội để phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sắp tới thành công tốt đẹp" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6 - 4 - 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp

Đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại Phiên họp tháng 2 này, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, cơ quan trình chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ; tuyệt đối không để dồn việc sang Phiên họp tháng 4.

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI cần hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại Phiên họp tháng 3-2026, sau đó mới kịp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện đúng quy định về thời gian gửi tài liệu đến ĐBQH theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự kiến, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22-3-2026 và ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát các luật đã được ban hành thời gian qua, hệ thống hóa và xử lý ngay những vướng mắc có thể phát sinh trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa những điểm có thể gây ách tắc khi vận hành.

"Đồng thời, tránh tuyệt đối phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là nội dung cần được quan tâm, ưu tiên thực hiện trong thời gian tới"- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu". Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát yêu cầu thực tiễn, cho ý kiến trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm. Những nội dung đã rõ thì quyết ngay, những nội dung chưa chín thì tiếp tục hoàn thiện; bảo đảm các nội dung được quyết định đúng thẩm quyền, khả thi cao và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tin liên quan

TPHCM: Có 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 222 người ứng cử đại biểu HĐND tính đến chiều 1-2

TPHCM: Có 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 222 người ứng cử đại biểu HĐND tính đến chiều 1-2

(NLĐO)- Ủy ban Bầu cử TPHCM đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương và địa phương là 975 người.

Thông qua Quy chế, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội XIV

(NLĐO) - Đại hội XIV đã thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

ủy ban thường vụ quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn bầu cử quốc hội khóa XVI Quốc hội khóa XVI Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo