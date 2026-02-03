Dự kiến ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 3-2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Thứ nhất, xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026. Thứ ba, nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Thứ tư, xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

"Tuy số lượng nội dung không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội để phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sắp tới thành công tốt đẹp" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp

Đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại Phiên họp tháng 2 này, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, cơ quan trình chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ; tuyệt đối không để dồn việc sang Phiên họp tháng 4.

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI cần hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại Phiên họp tháng 3-2026, sau đó mới kịp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện đúng quy định về thời gian gửi tài liệu đến ĐBQH theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự kiến, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22-3-2026 và ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát các luật đã được ban hành thời gian qua, hệ thống hóa và xử lý ngay những vướng mắc có thể phát sinh trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa những điểm có thể gây ách tắc khi vận hành.

"Đồng thời, tránh tuyệt đối phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là nội dung cần được quan tâm, ưu tiên thực hiện trong thời gian tới"- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu". Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát yêu cầu thực tiễn, cho ý kiến trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm. Những nội dung đã rõ thì quyết ngay, những nội dung chưa chín thì tiếp tục hoàn thiện; bảo đảm các nội dung được quyết định đúng thẩm quyền, khả thi cao và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.