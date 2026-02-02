HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Có 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 222 người ứng cử đại biểu HĐND tính đến chiều 1-2

PHAN ANH

(NLĐO)- Ủy ban Bầu cử TPHCM đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ngày 2-2, Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cho Bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban Bầu cử TPHCM và MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết bàn giao

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cho Bầu cử 2026 - Ảnh 2.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cho Bầu cử 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử TPHCM, thông tin tính đến 17 giờ ngày 1-2-2026, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

TPHCM bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cho Bầu cử 2026 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho hay việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử. Việc này góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri TPHCM tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ về số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử.

Việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai các bước hiệp thương tiếp theo theo quy định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào sáng ngày 3-2-2026, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

