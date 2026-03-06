Dự kiến phương án mở rộng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của TPHCM

Đảng ủy UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy hoạch Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM).

Theo nội dung tờ trình, ngày 3-3-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã họp thông qua phương án tổng mặt bằng Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tổng diện tích khu đất mở rộng khoảng 39,51 ha. Trong đó, mở rộng diện tích Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 11 ha; mở rộng lộ giới đường Nguyễn Tất Thành tối thiểu 8 làn xe (mở lộ giới về phía khu vực cảng).

Diện tích còn lại bố trí công viên cây xanh đa chức năng với các tiện tích công cộng, không gian công cộng, vui chơi giải trí phục vụ người dân; văn hóa, bảo tàng; cảng hành khách và khu tái định cư. Cạnh đó, xây dựng mới thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu.

Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM) sẽ được mở rộng. Ảnh: LÊ DUY

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM cũng thông qua phương án triển khai dự án Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu Di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Đồng thời, toàn bộ các hạng mục được thực hiện đồng bộ trong cùng dự án nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 mở rộng, cải tạo Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh, kịp khánh thành vào ngày 2-9-2026.

Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương định hướng quy hoạch tổng mặt bằng Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh theo đề xuất của Đảng ủy UBND Thành phố.

Thống nhất chủ trương triển khai toàn bộ dự án Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Tiểu khu Cảng quận 4 (cảng Nhà Rồng - Khánh Hội) tọa lạc ở trung tâm Thành phố, có vị trí đặc biệt tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành, giáp sông Sài Gòn và có tầm nhìn về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài khu dân cư tập trung tại vị trí giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Hoàng Diệu và một số công trình văn phòng trục thuộc Cảng Sài Gòn, trên khu đất có Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM và các giá trị vật thể như hệ thống các nhà kho cũ được xây dựng từ những năm 1925-1929 cùng cầu tàu, tháp nước. Đây là các công trình có giá trị lịch sử cần được xem xét gìn giữ để khai thác nơi giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, điểm tham quan du lịch cho Thành phố. Trước đó, vào cuối năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất bãi bỏ chủ trương đầu dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội tại phường Xóm Chiếu. Việc ngừng dự án nhà ở để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng khác. Quyết định này cũng nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân Thành phố.



