Du lịch bội thu dịp nghỉ lễ

Theo Sở Du lịch TP HCM, trong 9 ngày từ 25-4 đến hết 3-5, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt; khách nội địa ước 1,5 triệu lượt; tổng thu du lịch ước tính 8.700 tỉ đồng.

Đa dạng sản phẩm du lịch

Để chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ du khách và người dân trong dịp hè nói chung và cao điểm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30-4, 1-5 nói riêng, Sở Du lịch TP HCM đã tập trung triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch. Trong thời gian này, Sở Du lịch thành phố cũng hỗ trợ đón tiếp đoàn khách MICE đến từ thị trường Indonesia, với khoảng 890 khách lưu trú tại các khách sạn Kim Đô, Hương Sen, Palace, Mường Thanh.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM nhận định 2 kỳ nghỉ lễ dài cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao trong toàn vùng. TP HCM phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng gồm đô thị - biển - sinh thái - văn hóa nên lượng khách tăng mạnh, nhất là khách nội địa.

Du khách quốc tế thong thả đi dạo bờ hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: LÊ GIANG

Các doanh nghiệp lữ hành cũng chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông, metro...

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết trong kỳ nghỉ lễ, doanh nghiệp đã phục vụ tổng cộng khoảng 12.660 lượt khách. Riêng khách quốc tế có khoảng 4.660 lượt, trong đó 2 chuyến tàu biển Star Voyager cập cảng Hạ Long và Đà Nẵng mang theo 1.500 du khách; còn tàu Mein Schiff 6 cập cảng Hạ Long đưa 2.460 du khách châu Âu đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, khoảng 2.000 du khách Việt lựa chọn các hành trình từ 4-8 ngày của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đi các điểm đến Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Bhutan...

Công ty BenThanh Tourist thông tin đã phục vụ khoảng 9.500 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều điểm đến sôi động

Tại các địa phương khác, khách du lịch nội địa và quốc tế cũng tấp nập.

Tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 970.000 lượt du khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước tính 2.188 tỉ đồng. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, trong các ngày lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cơ bản được bảo đảm.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Giá cả dịch vụ du lịch, bao gồm giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định; các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách...

Dịp này, Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách, nâng cao trải nghiệm như Lễ hội Diều khổng lồ Sky Fest 30-4, lễ hội thả diều gắn với sự kiện Chào mùa hè 2026 (Hello Sunny 2026)...

Tại khu vực Mũi Né, nhiều khách sạn, resort ven biển đạt công suất phòng từ 90%-95% trong các ngày cao điểm, một số cơ sở lưu trú gần như kín phòng. Các dịch vụ trải nghiệm như lướt ván diều, mô tô nước, tour xe địa hình đồi cát, lễ hội thả diều, tham quan làng chài và thưởng thức hải sản về đêm luôn tấp nập du khách. Trong khi đó, đảo Phú Quý tiếp tục hút khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ và các tour trải nghiệm biển đảo.

Với tỉnh Khánh Hòa, dịp nghỉ lễ kéo dài cũng giúp du lịch địa phương bùng nổ khi đón hơn 1,5 triệu lượt khách. Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, từ ngày 25-4 đến 3-5, Khánh Hòa ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó khách lưu trú đạt 432.000 lượt, khách quốc tế khoảng 124.500 lượt. Công suất phòng bình quân đạt hơn 80%; riêng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu vực Trần Phú và các đảo ghi nhận công suất trên 90%, thậm chí nhiều nơi kín phòng trong suốt kỳ nghỉ. Tổng thu từ du lịch trong 9 ngày ước đạt 2.638 tỉ đồng.

Lượng khách đổ về TP Đà Nẵng tăng mạnh, khiến hàng loạt điểm tham quan, bãi biển và khu du lịch rơi vào tình trạng đông kín người. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm đến nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Ngũ Hành Sơn..., du khách chen chân tham quan, nhiều thời điểm quá tải cục bộ. Các tuyến đường dẫn lên điểm du lịch cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thông tin nhờ việc tổ chức đa dạng hoạt động, sự kiện hấp dẫn cùng các chương trình kích cầu du lịch, lượng khách đến thành phố tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 60%-65%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương ước đạt 75%-80%.

Đáng chú ý, theo các nền tảng du lịch trực tuyến, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút khi đứng đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4-2026 trên Booking.com, đồng thời nằm trong nhóm địa phương có lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất dịp lễ trên Agoda.

TP Huế cũng đón lượng khách "khủng", ước đạt khoảng 395.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch ước tính 958 tỉ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân vượt 90%, riêng ngày Giỗ Tổ đạt tới 99%. Quần thể di tích Cố đô Huế đã lập kỷ lục về doanh thu bán vé tham quan - 4,21 tỉ đồng với 30.765 lượt khách, cao nhất từ trước đến nay trong một ngày.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục Ngày 3-5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ghi nhận sản lượng vận chuyển tăng cao, đạt 117.853 lượt hành khách với 728 chuyến bay cất/hạ cánh trong ngày. Trong đó, khách nội địa đạt 70.160 lượt và khách quốc tế đạt 47.693 lượt. Đây là ngày có lượng khách cao nhất đợt nghỉ lễ năm nay, vượt qua ngày 29-4 với 652 lượt chuyến bay và 113.631 lượt hành khách. Nhờ việc phân bổ chuyến bay hợp lý và công tác điều hành, phối hợp giữa các đơn vị tại cảng, hoạt động tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu và trả hành lý diễn ra ổn định, không ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ.



