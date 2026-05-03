Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt khách dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt khách dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong 9 ngày nghỉ lễ dịp giỗ Tổ Hùng Vương; 30-4 và 1-5, Ninh Bình đón được trên 2,7 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 4.200 tỉ đồng

Ngày 3-5, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 (từ ngày 25-4 đến ngày 3-5), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón 2,77 triệu lượt khách.

Trong đó, khách nội địa khoảng 2,5 triệu lượt, khách quốc tế hơn 274 ngàn lượt (tăng 123,9% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỉ đồng, tăng 205,1% so với năm 2025.

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt khách dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương; 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Năm đầu tiên Ninh Bình tổ chức lễ hội du lịch biển đã đón được trên 329 ngàn lượt khách

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông khách tiêu biểu như: Khu du lịch biển đón trên 329 ngàn, khu sinh thái Tràng An 108.500 lượt; khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui 54.103 lượt; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động 42.347 lượt; công viên nước Sun Uban City 52.182 lượt...

Luỹ kế đến hết ngày 3-5, tổng lượt khách du lịch từ đầu năm 2026 đến nay Ninh Bình đón được trên 14,3 triệu lượt khách, trong đó nội địa 12,8 triệu lượt, quốc tế 1,5 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 15,7 ngàn tỉ đồng.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, công suất phòng bình quân dịp nghỉ lễ đạt trên 75%, riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và khu vực các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95-100% trong các tối ngày 26-4, 30-4 và 1-5.

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt khách dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương; 30-4 và 1-5 - Ảnh 2.

Khách du lịch khám phá Thung Ui, một điểm đến mới lạ tại Ninh Bình

Có được con số ấn tượng trên, theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Sở đã tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai mạc mùa Du lịch biển Ninh Bình 2026 diễn ra vào tối 28-4 với chủ đề "Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng" và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và ẩm thực đặc trưng (từ ngày 28-4 đến 1-5) tại khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh), góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

"Các sự kiện tại khu vực biển Ninh Bình năm 2026 như lễ hội Cà kheo, lễ hội thả diều tại khu du lịch Thịnh Long; chương trình khảo sát giới thiệu sản phẩm du lịch biển, trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm sinh vật cảnh tại Hải Tiến, Hải Quang... đã thu hút hàng triệu nhân dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của du lịch Ninh Bình"- ông Mạnh thông tin.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong dịp nghỉ lễ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Tin liên quan

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách”

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách”

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách, du lịch tâm linh, sinh thái tiếp tục hút khách mạnh mẽ

Trên 90.000 lượt khách tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026

(NLĐO)- Trên 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam thu hút 80.000 lượt khách

(NLĐO)- Hội chợ có 450 gian hàng của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế…

du lịch biển Du lịch Ninh Bình Ninh Bình lượt khách dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo