Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt khách dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Ngày 3-5, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 (từ ngày 25-4 đến ngày 3-5), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón 2,77 triệu lượt khách.

Trong đó, khách nội địa khoảng 2,5 triệu lượt, khách quốc tế hơn 274 ngàn lượt (tăng 123,9% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỉ đồng, tăng 205,1% so với năm 2025.

Năm đầu tiên Ninh Bình tổ chức lễ hội du lịch biển đã đón được trên 329 ngàn lượt khách

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông khách tiêu biểu như: Khu du lịch biển đón trên 329 ngàn, khu sinh thái Tràng An 108.500 lượt; khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui 54.103 lượt; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động 42.347 lượt; công viên nước Sun Uban City 52.182 lượt...

Luỹ kế đến hết ngày 3-5, tổng lượt khách du lịch từ đầu năm 2026 đến nay Ninh Bình đón được trên 14,3 triệu lượt khách, trong đó nội địa 12,8 triệu lượt, quốc tế 1,5 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 15,7 ngàn tỉ đồng.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, công suất phòng bình quân dịp nghỉ lễ đạt trên 75%, riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và khu vực các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95-100% trong các tối ngày 26-4, 30-4 và 1-5.

Khách du lịch khám phá Thung Ui, một điểm đến mới lạ tại Ninh Bình

Có được con số ấn tượng trên, theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Sở đã tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai mạc mùa Du lịch biển Ninh Bình 2026 diễn ra vào tối 28-4 với chủ đề "Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng" và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và ẩm thực đặc trưng (từ ngày 28-4 đến 1-5) tại khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh), góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

"Các sự kiện tại khu vực biển Ninh Bình năm 2026 như lễ hội Cà kheo, lễ hội thả diều tại khu du lịch Thịnh Long; chương trình khảo sát giới thiệu sản phẩm du lịch biển, trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm sinh vật cảnh tại Hải Tiến, Hải Quang... đã thu hút hàng triệu nhân dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của du lịch Ninh Bình"- ông Mạnh thông tin.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong dịp nghỉ lễ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.