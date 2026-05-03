Đà Nẵng “bội thu” 5.700 tỉ đồng, đón hơn 1,46 triệu lượt khách dịp lễ

B.Vân

(NLĐO) - Dịp lễ 30-4 và 1-5, du lịch Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng mạnh với lượng khách, công suất lưu trú và doanh thu đều tăng

Chiều 3-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố từ ngày 25-4 đến 3-5 ước đạt hơn 1,46 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, khách quốc tế hơn 621.000 lượt (tăng 24%), khách lưu trú hơn 724.000 lượt (tăng 31%). Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỉ đồng, tăng gần 35%.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75–80%, riêng khối khách sạn 4–5 sao và tương đương đạt 90–95%.

Doanh thu du lịch Đà Nẵng đạt 5 . 727 Tỉ đồng trong dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 - Ảnh 1.

Các bãi biển ở Đà Nẵng đông nghịt khách trong các ngày nghỉ lễ

Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc thành phố tổ chức đồng bộ nhiều sự kiện, hoạt động quy mô lớn. Nổi bật là chương trình gala Tổ quốc bình yên, khai trương mùa du lịch biển 2026 chủ đề "Mùa hè rực rỡ" diễn ra xuyên suốt tại Công viên Biển Đông và các bãi biển, quy tụ hàng loạt hoạt động như lễ hội ẩm thực, trình diễn diều nghệ thuật, thể thao biển, âm nhạc hằng đêm.

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình văn hóa – nghệ thuật và kích cầu du lịch được triển khai như Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026, các chương trình nghệ thuật bên sông Hàn, triển lãm chuyên đề, hoạt động miễn phí tham quan bảo tàng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cùng chương trình kích cầu "Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản" và "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng".

Doanh thu du lịch Đà Nẵng đạt 5 . 727 Tỉ đồng trong dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 - Ảnh 2.

Du khách chen chân tại khu ẩm thực chợ Cồn

Ở cấp cơ sở, nhiều lễ hội truyền thống, sự kiện cộng đồng và hoạt động thể thao được tổ chức đồng loạt, tạo thêm trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Các khu, điểm du lịch lớn như Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Mikazuki, Hội An, Mỹ Sơn… cũng đồng loạt tung ra sản phẩm, show diễn và ưu đãi hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Song song đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ được siết chặt. Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá, không để xảy ra tình trạng "chặt chém", bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển và điểm đông khách, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.


