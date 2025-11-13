Phát động cuộc thi báo chí chủ đề "Du lịch Khánh Hòa – Bức tranh đa sắc"

Chiều 13-11, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về du lịch Khánh Hòa với chủ đề "Du lịch Khánh Hòa – Bức tranh đa sắc".

Cuộc thi nhằm tôn vinh những tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Khánh Hòa. Tác phẩm dự thi tập trung vào các nội dung giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; phản ánh thành tựu, giải pháp phát triển ngành du lịch; giới thiệu mô hình hay, gương điển hình tiêu biểu trong hoạt động du lịch.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; ảnh, video clip về du lịch Khánh Hòa. Các thành viên Ban giám khảo không được tham gia.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15-11 đến 14-12; chấm giải từ ngày 15 đến 25-12 và công bố kết quả, trao giải ngày 27-12-2025. Tổng giá trị giải thưởng trị giá 150 triệu đồng; trong đó mỗi hạng mục có giải nhất trị giá 10 triệu đồng cùng các giải nhì, ba và khuyến khích.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng sáng tạo của đội ngũ báo chí, quay phim, nhiếp ảnh cùng những người yêu mến vùng đất này, để mỗi tác phẩm trở thành một gam màu trong bức tranh đa sắc của du lịch Khánh Hòa.

Trong 10 tháng năm 2025, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 14,8 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 94,3% kế hoạch năm.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt (tăng 17,6%), khách nội địa hơn 10,2 triệu lượt (tăng 15,4%). Tổng thu từ khách du lịch ước hơn 60.318 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ, đạt 90,8% kế hoạch năm 2025.