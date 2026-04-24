Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách

Sáng 24-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045, đồng thời gặp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2026.

Sự kiện nhằm công bố quy hoạch, triển khai chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến 2045 và đánh giá kết quả hoạt động năm 2025.

Năm 2025, du lịch Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ với hơn 16,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14,38%. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 5,5 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt 66,7 nghìn tỉ đồng, tăng gần 17% và hoàn thành kế hoạch năm.

Hệ thống hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư, toàn tỉnh có 1.441 cơ sở lưu trú với hơn 70.500 phòng, trong đó hơn 40% đạt tiêu chuẩn 3 – 5 sao. Nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch mới được tổ chức, góp phần nâng cao thương hiệu điểm đến.

Bốn tháng đầu năm 2026, du lịch tiếp tục tăng trưởng khi đón hơn 7,2 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ; tổng thu ước đạt 27.415 tỉ đồng, tăng 34,6%.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư mở rộng khi toàn tỉnh hiện có 1.441 cơ sở lưu trú với hơn 70.500 phòng; riêng. Nhiều thương hiệu quốc tế hiện diện, cùng hệ thống sân golf, sản phẩm du lịch mới như show diễn thực cảnh, sự kiện thể thao quy mô lớn… góp phần nâng tầm điểm đến

Theo Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 4.3.2026, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử được quy hoạch trên diện tích khoảng 12.200ha cả đất liền và mặt biển, thuộc dải ven biển phía Nam tỉnh.

Mục tiêu xây dựng Ninh Chử thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; trong đó khu vực Bình Sơn – Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 9 tỉ USD, đóng góp 20% GRDP, thời gian lưu trú bình quân đạt 4 – 5 ngày và phát triển khoảng 100.000 phòng lưu trú, 75% đạt chuẩn 3 – 5 sao.

Để đạt mục tiêu, Khánh Hòa triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đa dạng sản phẩm theo mô hình "lõi kép", mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút đầu tư.

Năm 2026, ngành du lịch đặt chỉ tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó 6,2 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 78.100 tỉ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển du lịch năm 2025.