Du lịch Khánh Hòa đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài và liền kề nhau đã hình thành chuỗi nghỉ dài ngày, giúp lượng khách được phân bổ theo nhiều đợt, giảm áp lực cục bộ tại các điểm đến.

Từ ngày 25-4 đến 3-5, Khánh Hòa ước đón khoảng 1.509.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó khách lưu trú đạt 432.000 lượt, khách quốc tế khoảng 124.500 lượt.

Rất đông người dân và du khách tập trung ở bãi biển Nha Trang vào buổi chiều

Công suất phòng bình quân đạt hơn 80%, riêng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu vực Trần Phú và các đảo ghi nhận công suất trên 90%, thậm chí nhiều nơi kín phòng trong suốt kỳ nghỉ.

Tổng thu từ du lịch trong 9 ngày ước đạt 2.638 tỉ đồng. Riêng dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách tham quan ước hơn 1,05 triệu lượt, doanh thu khoảng 1.900 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra mức độ an toàn trước khi xuất bến tham quan vịnh Nha Trang

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chương trình kích cầu được tổ chức đã tạo sức hút lớn. Nổi bật là các chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 2-4, chuỗi sự kiện tại các khu du lịch, đảo Hòn Tre với hoạt động diễu hành quốc kỳ, trình diễn 3D mapping và pháo hoa trên vịnh Nha Trang.

Đáng chú ý, di tích biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) sau hơn 10 năm đóng cửa đã được mở lại từ ngày 25-4, thu hút đông đảo du khách tham quan, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương.