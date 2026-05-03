Du lịch Khánh Hòa đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Du lịch Khánh Hòa đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) – Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa bùng nổ, đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.630 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài và liền kề nhau đã hình thành chuỗi nghỉ dài ngày, giúp lượng khách được phân bổ theo nhiều đợt, giảm áp lực cục bộ tại các điểm đến.

Từ ngày 25-4 đến 3-5, Khánh Hòa ước đón khoảng 1.509.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó khách lưu trú đạt 432.000 lượt, khách quốc tế khoảng 124.500 lượt.

Khánh Hòa: Đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Rất đông người dân và du khách tập trung ở bãi biển Nha Trang vào buổi chiều

Công suất phòng bình quân đạt hơn 80%, riêng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu vực Trần Phú và các đảo ghi nhận công suất trên 90%, thậm chí nhiều nơi kín phòng trong suốt kỳ nghỉ.

Tổng thu từ du lịch trong 9 ngày ước đạt 2.638 tỉ đồng. Riêng dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách tham quan ước hơn 1,05 triệu lượt, doanh thu khoảng 1.900 tỉ đồng.

Khánh Hòa: Đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra mức độ an toàn trước khi xuất bến tham quan vịnh Nha Trang

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chương trình kích cầu được tổ chức đã tạo sức hút lớn. Nổi bật là các chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 2-4, chuỗi sự kiện tại các khu du lịch, đảo Hòn Tre với hoạt động diễu hành quốc kỳ, trình diễn 3D mapping và pháo hoa trên vịnh Nha Trang.

Đáng chú ý, di tích biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) sau hơn 10 năm đóng cửa đã được mở lại từ ngày 25-4, thu hút đông đảo du khách tham quan, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương.

Khánh Hòa: Đón 1,5 triệu khách tham quan, nghỉ dưỡng - Ảnh 3.

Di tích lầu Bảo Đại mở cửa trở lại sau gần 12 năm bỏ hoang

Tin liên quan

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc

Chuyến bay thẳng đầu tiên nối Nha Trang – Phú Quốc

(NLĐO)- Ngày 15-3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối 2 thiên đường du lịch Nha Trang - Phú Quốc

Nha Trang: Khai trương Lễ hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày

(NLĐO) - Khu văn hóa – du lịch Nha Trang Xưa đã khai trương Lễ hội Tết Xưa nhằm gìn giữ, phát huy văn hóa – du lịch – ẩm thực địa phương.

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

(NLĐO)- Trưa 4-1, tàu du lịch biển Costa Serena chở 2.800 khách Châu Âu thăm Nha Trang- Khánh Hòa, đây chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng trong năm mới 2026

Nha Trang khách tham quan khu nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo