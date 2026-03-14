Du lịch nỗ lực ổn định giá tour

Du lịch là ngành có chi phí đầu vào xăng dầu chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá thành (hàng không, ô tô) nên khi giá nhiên liệu biến động, giá sản phẩm dịch vụ khó tránh bị tác động.

Áp lực chi phí đầu vào rất căng

Ngày 13-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, cho biết giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí các tour trọn gói bằng đường bộ của công ty tăng vọt, trong khi giá tour đã bán hoặc ký hợp đồng với khách từ trước Tết. Hiện, công ty ông đang lỗ khoảng 5 triệu đồng/xe với các đoàn đi tour trọn gói từ TP HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt. "Giá vé máy bay cũng rục rịch tăng theo giá nhiên liệu bay. Lo nhất là giá vé máy bay giai đoạn cao điểm 30-4 và dịp hè 2026 nếu quá cao sẽ rất khó bán tour. Hiện công ty chưa điều chỉnh giá tour, đang cân nhắc đàm phán với khách đoàn nhưng cũng không dễ" - ông Huy nói.

Công ty khai thác sản phẩm du lịch bằng xe buýt 2 tầng ở TP HCM chưa có ý định tăng giá dù đang lỗ

Đưa cho chúng tôi xem bảng chào giá cước vận chuyển tour 5 ngày bằng xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hạ Long - Tràng An - Sapa và một số tour Đông Bắc, Tây Bắc…, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết tuần trước, các tour này được hãng xe khách báo giá thuê từ 18-25 triệu đồng/xe nhưng nay đã được cập nhật lên tới 23-32 triệu đồng/xe, tăng tới gần 30%. Chi phí này các doanh nghiệp (DN) lữ hành phải chịu vì không thể điều chỉnh giá tour tăng theo.

Không chỉ các hãng lữ hành mà các DN làm tour tham quan bằng xe buýt 2 tầng cũng lo sốt vó vì sản phẩm này có chi phí xăng dầu chiếm tỉ trọng lớn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt (Hop On - Hop Off) khai thác sản phẩm buýt 2 tầng ở TP HCM, cho hay công ty chưa có ý định tăng giá dù DN đang lỗ. "Trung bình mỗi tháng, công ty cần khoảng 20.000 lít dầu cho toàn bộ đội xe buýt 2 tầng. Khi giá dầu tăng 7.000-8.000 đồng/lít, công ty lỗ gần 200 triệu đồng/tháng. Áp lực chi phí đầu vào rất căng nhưng việc tăng giá tour là không dễ. Bởi, các nước trong khu vực cũng đang khai thác dịch vụ này, nếu họ không tăng, DN Việt cũng phải cân nhắc vì liên quan cạnh tranh để thu hút khách quốc tế. Trước mắt, chúng tôi không tăng giá để theo dõi diễn biến thị trường" - ông Luân nói.

Lên các kịch bản ứng phó

Theo ông Cao Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch BenThanhTourist, hiện một số nhà cung cấp đã bắt đầu gửi thông báo tăng giá dịch vụ do lo ngại chi phí đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu. Một số hãng hàng không kiến nghị điều chỉnh trần giá vé và đề xuất phụ thu nhiên liệu; các đơn vị vận tải, thực phẩm cũng gửi thông báo tăng giá. Tuy nhiên, DN lữ hành lại chưa thể tăng giá tour. "Du lịch không phải là ngành thiết yếu, nếu tăng giá khách sẽ cân nhắc việc đi tour hoặc dời lịch khi đó sẽ tác động ngược lại tới ngành. Hiện tại, DN lữ hành mong muốn các bên trong chuỗi dịch vụ chia sẻ khó khăn và cố gắng giữ ổn định giá để hỗ trợ thị trường" - ông Tùng nói.

Nhiều DN lữ hành cũng kỳ vọng cơ quan quản lý kiểm soát thị trường để tránh tình trạng "té nước theo mưa", tăng giá để hưởng lợi trong ngắn hạn. Theo ông Cao Văn Tùng, nhiều DN lữ hành đang phải cố gắng "gồng" vì phần lớn tour đã được bán từ vài tháng trước với mức giá cố định. Thay vào đó, công ty buộc phải đàm phán lại với nhà cung cấp hoặc tìm giải pháp tình thế khác nhằm tránh ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, đặc biệt khi mùa cao điểm đang đến gần.

Là người gắn bó lâu năm với ngành du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel, cho rằng trong kinh doanh lữ hành, giá tour thường được chốt trước nhiều tháng nên DN phải chấp nhận cả thuận lợi lẫn rủi ro từ biến động chi phí, trong đó có giá xăng dầu. Khi tour đã bán cho khách, DN phải thực hiện đúng cam kết, kể cả trong trường hợp chi phí đầu vào tăng mạnh.

Theo ông, nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong thời gian tới, DN mới xem xét điều chỉnh giá ở các sản phẩm mới nhưng vẫn phải giữ ở mức hợp lý, không lợi dụng biến động thị trường để đẩy giá lên quá cao. Điều quan trọng là cơ chế giá phải minh bạch, cân đối giữa lợi ích DN và khả năng chi trả của khách hàng.

"Điều đáng lo ngại hơn là nếu chi phí chung của nền kinh tế tăng lên, chi tiêu của người dân bị thắt chặt, kéo theo nhu cầu du lịch suy giảm. Chúng tôi đang chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó cho mùa cao điểm sắp tới, đặc biệt là dịp hè, nhằm hạn chế tác động tiêu cực nếu giá xăng dầu tiếp tục biến động" - ông Kỳ nói.

Loạt hãng hàng không tăng phụ phí nhiên liệu Chiều 13-3, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh thuế, phí từ các hãng hàng không trong và ngoài nước. Trong đó, hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) sẽ tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật Bản. Với các vé xuất từ ngày 1-4, phụ phí nhiên liệu sẽ tăng từ 41 USD lên 48 USD mỗi chiều. Theo đó, tổng thuế và phí tham khảo cho hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi Nhật Bản sẽ tăng từ 147 USD lên 161 USD, tương đương hơn 4 triệu đồng. Hãng AirAsia cũng đã tăng phụ phí nhiên liệu trên nhiều chặng bay quốc tế, trong đó có các chuyến khởi hành từ các sân bay tại Việt Nam như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Mức tăng dao động khoảng 80.000-100.000 đồng mỗi vé. Trước đó, một hãng hàng không Việt Nam cũng gửi thông báo dự kiến điều chỉnh thuế, phí trên nhiều đường bay quốc tế với mức tăng khoảng 10%. Theo ông Phạm Anh Vũ, không chỉ hàng không, các đối tác landtour tại điểm đến quốc tế cũng dự kiến tăng giá khoảng 5%-10%, đặc biệt ở các thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á. "Với các tour có quãng di chuyển dài bằng xe tại chỗ như châu Âu hoặc các tour đa thành phố ở Nhật Bản, Hàn Quốc, mức tăng chi phí sẽ cao hơn. Khi cả vé máy bay và landtour cùng tăng, du khách có thể cân nhắc kỹ hơn hoặc cắt giảm một số dịch vụ. Nếu đề xuất nới trần giá vé nội địa được chấp thuận, áp lực giá tour trong mùa cao điểm hè sẽ rất lớn" - ông Vũ lo ngại.



