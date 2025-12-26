HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Du lịch Thanh Hóa đón hơn 16 triệu lượt khách, thu trên 46 ngàn tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa đã đón được trên 16 triệu lượt khách, trong đó có 852 ngàn khách quốc tế, tổng thu trên 46 ngàn tỉ đồng

Ngày 26-12, Sở Du lịch, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật sẽ diễn ra năm 2026 trên địa bàn.

Du lịch Thanh Hóa đón hơn 16 triệu lượt khách, thu trên 46 ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón trên 16 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ 2024, đạt 101,8% kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế đón được 852.300 lượt khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 100,3% kế hoạch). Tổng thu du lịch ước đạt: 45.606 tỉ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 100,2% kế hoạch (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt: 457 triệu USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2024, đạt 120,3% kế hoạch).

"Năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế như: Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với danh hiệu Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cho hệ thống Nhà hàng Dạ Lan; giải thưởng Travelers' Choice Awards (giải Du khách bình chọn) của nền tảng số TripAdvisor cho khu nghỉ dưỡng Puluong Eco Garden; giải thưởng Traveller Review Awards (Giải đánh giá của khách hàng) trên nền tảng Booking.com cho thương hiệu khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Thanh Hóa"- bà Yến cho biết.

Để đạt được những con số "biết nói" trên, trong năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch, liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa với các địa phương, đơn vị trong và ngoài nước.

Du lịch Thanh Hóa đón hơn 16 triệu lượt khách, thu trên 46 ngàn tỉ đồng - Ảnh 2.

Khách du lịch quốc tế tham quan Thành nhà Hồ

Tiêu biểu như, tổ chức hội nghị liên kết Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh bên lề hội chợ VITM Hà Nội, Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Xứ Thanh, Hội nghị chuyên đề "Thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hoá trong tình hình mới"; Hội thảo "Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa"; Đón đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc đến khảo sát, kết nối tour; Tham gia các sự kiện trong nước...

Đặc biệt, trong năm 2025, du lịch Thanh Hóa đã tổ chức thành công 150 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thu hút khách du lịch, đưa Thanh Hóa tiếp tục nằm trong top các địa phương là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch nhiều nhất cả nước.

Bước sang năm 2026, Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức 220 sự kiện, trong đó tỉnh lựa chọn 100 sự kiện tiêu biểu, gồm 63 sự kiện văn hóa, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, trải đều theo bốn mùa, gắn với thông điệp "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa".

Du lịch Thanh Hóa đón hơn 16 triệu lượt khách, thu trên 46 ngàn tỉ đồng - Ảnh 3.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - một điểm đến hấp dẫn của Thanh Hóa

Các chuỗi sự kiện diễn ra suốt 4 mùa trong năm, trong đó chuỗi sự kiện mùa xuân tập trung vào lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mùa hè là các hoạt động du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, kết hợp chương trình âm nhạc, ẩm thực ven biển. Mùa thu - đông gắn với các giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế và lễ hội văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái cộng đồng tại Pù Luông, Bến En, Thường Xuân...

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ mang tính phong trào mà là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ban ngành mỗi sự kiện cần được tổ chức bài bản, đúng quy định, giữ gìn bản sắc xứ Thanh, không sao chép, không trùng lặp, phải có "câu chuyện riêng", "nét riêng" để du khách nhớ và muốn quay lại. Cùng với đó, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy sự hài lòng của du khách, người dân làm thước đo hiệu quả. Phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của người dân và của truyền thông.

