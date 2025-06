Ngành du lịch Thanh Hóa, Ninh Bình đón gần 18 triệu khách, thu hàng chục ngàn tỉ đồng

Chiều 24-6, tại hội nghị đánh giá công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong ngành du lịch.

Khách du lịch tham quan di sản thế giới Tràng An ở Ninh Bình

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón gần 10,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 65,6% kế hoạch năm 2025; tổng thu du lịch ước đạt hơn 26.300 tỉ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ, đạt 57,9% kế hoạch năm.

Tỉnh hiện có 57 quy hoạch phát triển du lịch, trong đó 49 quy hoạch đã được phê duyệt, 8 quy hoạch đang triển khai. Bên cạnh đó, có 76 dự án đầu tư kinh doanh du lịch đang được triển khai và vận hành, với tổng vốn đăng ký gần 152 ngàn tỉ đồng. Trong đó, 18 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, 58 dự án đang trong quá trình triển khai hạ tầng, dịch vụ.

Thanh Hóa xác định 3 dòng sản phẩm du lịch chiến lược cần tiếp tục phát triển là du lịch biển; du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; và du lịch sinh thái cộng đồng.

Còn theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đánh dấu sự tăng trưởng mới về lượng khách, số ngày lưu trú và tổng thu trên các lĩnh vực.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua

Theo đó, trong 6 tháng, ngành du lịch Ninh Bình đã đón được hơn 7,2 triệu lượt khách, tăng 18,99% so với cùng kỳ năm 2024, đạt gần 80% so với kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt. Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu hoạt động du lịch 6 tháng ước đạt trên 7,7 tỉ đồng, tăng 32,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75,15% so với kế hoạch năm.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, để đón được lượng khách "khủng", trong 6 tháng đầu năm, Ninh Bình đã được tổ chức thành công với nhiều hoạt động du lịch đặc sắc với rất nhiều các lễ hội, trong đó điểm nhấn là sự kiện kiện thường niên Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An".

Qua đó, cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện du lịch thường niên đặc sắc của tỉnh, cũng như những nỗ lực, quyết tâm làm mới sản phẩm, đưa Ninh Bình trở thành điểm đến hàng đầu hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Được biết, năm 2025, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu khách du lịch quốc tế. Trong khi đó, Thanh Hóa phấn đấu đón 16 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 45.500 tỉ đồng.