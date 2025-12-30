Dữ liệu đã trở thành nguồn lực, tài nguyên mới

Đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (Hà Nội) ngày 29-12, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 3 khó khăn lớn nhất, cũng là 3 "điểm nghẽn" phải nỗ lực vượt qua là: chất lượng dữ liệu chưa bảo đảm yêu cầu; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu chưa được triển khai đồng bộ và mức độ tự chủ về công nghệ lõi, nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải bảo đảm tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung”.Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu trung tâm quán triệt, triển khai thực hiện tốt 5 định hướng lớn, trong đó tập trung xây dựng trung tâm thực sự trở thành "trái tim" của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu, là "bộ não" phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Phải hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong quý I/2026; bảo đảm tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung".

Nhấn mạnh dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh việc khai thác dữ liệu, sáng tạo giá trị từ dữ liệu.