Đưa 7 tỉ đồng “chạy tại ngoại” bị kết tội đưa hối lộ: Chủ nhà thuốc Mỹ Châu không còn nghĩ bị oan

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Lê Thị Mỹ Châu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) cùng hai đồng phạm là ca sĩ Lê Quốc Kháng và cựu cán bộ công an Lê Nguyễn Hoàng Nam.



Trong đơn kháng cáo, bà Mỹ Châu xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho rằng bản thân không còn nghĩ mình bị oan như tại phiên sơ thẩm.

Hai bị cáo còn lại – Lê Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam, cũng gửi đơn xin giảm án. Trong đó, bị cáo Nam còn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét thay đổi tội danh.

"Tố giác không phải là tự thú"

Theo bản án sơ thẩm ngày 11-9-2025 của TAND TP HCM, bà Lê Thị Mỹ Châu bị tuyên phạt 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; Lê Quốc Kháng lãnh 18 năm tù và Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù, cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX còn buộc Kháng và Nam liên đới hoàn trả 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bà Châu để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại toà

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả ba bị cáo đều phản cung. Bà Châu khai rằng số tiền 7 tỉ đồng mà bà chuyển cho Kháng không phải để "chạy án", mà là để thuê luật sư (1 tỉ đồng) và "khắc phục hậu quả" cho "người em xã hội" Thái Khắc Hoàng (6 tỉ đồng) – người lúc đó đang bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà lập luận: "Kháng đâu có chức vụ, quyền hạn gì mà tôi phải hối lộ". Sau khi sự việc vỡ lở, bà Châu đã làm đơn tố giác Kháng và Nam, cho rằng mình bị lợi dụng, lừa đảo.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định lời khai của bà Châu không phù hợp với chứng cứ thu thập được (gồm dữ liệu điện thoại, lời khai nhân chứng và diễn biến khách quan của vụ án). Theo đại diện VKS, việc tố giác của bà Châu chỉ phát sinh sau khi nhận thấy bị lừa, chứ không phải là hành vi tự thú, khai báo thành khẩn, nên không đủ điều kiện miễn trách nhiệm hình sự.

HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của bà Châu thể hiện rõ mục đích dùng tiền tác động đến quá trình giải quyết vụ án của Thái Khắc Hoàng, đủ căn cứ cấu thành tội "Đưa hối lộ". Còn đối với Kháng và Nam, tòa cho rằng hai bị cáo này đã lợi dụng sự cả tin của bà Châu để chiếm đoạt toàn bộ 7 tỉ đồng. Việc kêu oan của Nam "chỉ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự".