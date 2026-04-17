Góc nhìn

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân

BSCK2 TRẦN VĂN KHANH, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM)

Để mô hình này duy trì bền vững, theo chúng tôi, yếu tố quan trọng nhất là xây dựng được niềm tin của người dân

Trong bối cảnh Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị đang được TP HCM đẩy mạnh triển khai, hôm nay, 17-4, 103 bệnh viện trên địa bàn đồng loạt tham gia chương trình khám, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 trạm y tế. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong đó, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

Trong đợt khám, tầm soát sức khỏe cộng đồng lần này, đội ngũ chuyên môn được bệnh viện huy động từ nhiều chuyên khoa cùng với kỹ thuật viên xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh…, bảo đảm vừa thực hiện khám sàng lọc vừa xử trí ban đầu và tư vấn sức khỏe cho người dân. Các trang thiết bị cần thiết được bố trí trực tiếp tại trạm y tế, kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện, giúp dữ liệu được cập nhật và liên thông.

Quy trình phối hợp giữa bệnh viện và trạm y tế cũng được chuẩn hóa, từ khâu lập danh sách đối tượng, phân luồng khám đến theo dõi sau khám. Khó khăn lớn nhất hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất tại một số nơi còn hạn chế, nhất là việc duy trì theo dõi sức khỏe sau tầm soát chưa thực sự đồng bộ.

Qua các đợt khám gần đây, chúng tôi ghi nhận nhóm bệnh không lây nhiễm chiếm tỉ lệ cao, phổ biến là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, các bệnh lý tim mạch, hô hấp mạn tính và đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. Xu hướng bệnh tật đang chuyển dịch rõ rệt sang các bệnh mạn tính, diễn tiến âm thầm, kéo dài và liên quan chặt chẽ đến lối sống.

Đáng lưu ý, các nhóm có nguy cơ cao như người lao động, người trung niên hoặc có hoàn cảnh khó khăn lại thường ít đi khám định kỳ, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã có biến chứng. Vì vậy, việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn góp phần thay đổi nhận thức, từ thói quen "có bệnh mới đi khám" sang chủ động chăm sóc sức khỏe.

Để mô hình này duy trì bền vững, theo chúng tôi, yếu tố quan trọng nhất là xây dựng được niềm tin của người dân, thông qua chất lượng chuyên môn của đội ngũ y - bác sĩ, thái độ phục vụ và sự liên tục trong việc chăm sóc.

Trong bối cảnh hiện nay, để mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng vận hành thực chất thì không thể chỉ dựa vào một vài yếu tố riêng lẻ. Con người, dữ liệu và sự phối hợp liên tuyến phải đi cùng nhau. Trong đó, dữ liệu sức khỏe đóng vai trò "xương sống", giúp theo dõi liên tục; còn y tế cơ sở là "cánh tay nối dài" gần dân nhất.

Định hướng xây dựng hệ thống "một người dân - một mã định danh - một hồ sơ sức khỏe" sẽ tạo ra bước chuyển rất lớn trong việc quản lý và điều trị. Khi dữ liệu được liên thông, bác sĩ có thể theo dõi bệnh nhân một cách toàn diện, tránh trùng lặp xét nghiệm, nâng cao hiệu quả điều trị.

Thách thức lớn nhất là bảo đảm dữ liệu phải đúng - đủ - sạch - an toàn, đồng thời xây dựng được cơ chế vận hành thực chất, tránh hình thức. Điều này đòi hỏi sự đầu tư bài bản về công nghệ, nhân lực và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế.

Với định hướng "tận tâm - chuyên nghiệp - vì sức khỏe cộng đồng", ngành y tế TP HCM đang từng bước huy động sự tham gia của cả hệ thống, từ cơ sở công lập, tư nhân đến y tế trung ương và cơ sở, hướng đến mục tiêu cuối cùng là người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, sớm hơn và liên tục hơn trong bối cảnh mới. 

Lần đầu tiên tại TPHCM, nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

Lần đầu tiên tại TPHCM, nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

(NLĐO) - "Trước giờ tôi không đi khám. Năm nay, tôi 70 tuổi, chồng tôi 78 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được bác sĩ khám bệnh"

TPHCM đồng loạt triển khai 58 điểm khám bệnh miễn phí, xem danh sách tại đây

(NLĐO) - Theo Sở Y tế TPHCM, việc khám bệnh sẽ tập trung ưu tiên các khu vực xa trung tâm

Danh sách 168 cơ sở y tế khám bệnh miễn phí tại TPHCM ngày 17-4

(NLĐO) - Ngày mai, 17-4, TPHCM sẽ đồng loạt triển khai khám sức khỏe tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu. Việc thăm khám sẽ được triển khai theo nhóm.

