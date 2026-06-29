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Sức khỏe

Đưa điểm tư vấn chính sách BHYT đến khu dân cư

N.Dung

(NLĐO) - Từ ngày 1-7, Hà Nội đồng loạt tư vấn chính sách BHYT tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại; cán bộ BHXH đến từng hộ dân vận động tham gia.

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7), BHXH TP Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách BHYT trên toàn địa bàn, tập trung phổ biến những điểm mới của Luật BHYT 2024 và các quy định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Đưa điểm tư vấn chính sách BHYT đến khu dân cư - Ảnh 2.

Tư vấn chính sách BHYT, BHXH cho người dân. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Theo kế hoạch, trong ngày 1-7, các điểm tư vấn sẽ được tổ chức tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ BHXH cũng sẽ đến trực tiếp hộ gia đình, hộ kinh doanh để tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách, ngành BHXH sẽ chia sẻ các trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn, đồng thời phản ánh những khó khăn của người chưa tham gia BHYT nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa của chính sách và khuyến khích người dân duy trì thẻ BHYT liên tục.

Mỗi BHXH cơ sở dự kiến tổ chức ít nhất ba hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại với người dân về BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện; các cụm thi đua tổ chức hội nghị đối thoại dành cho doanh nghiệp.

BHXH TP Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ sở khám chữa bệnh để triển khai các hoạt động truyền thông, đồng thời huy động nguồn lực xã hội trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 26-6 đến 11-7, nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHYT toàn dân sẽ được treo tại các tuyến phố và trụ sở BHXH trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH TP Hà Nội, đến hết tháng 5-2026, toàn thành phố có gần 8,55 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 95,99% dân số, tăng 4,79% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỉ lệ bao phủ BHYT lên 96,25% dân số.

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