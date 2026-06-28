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Sức khỏe

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Người bệnh BHYT phải tự mua thuốc do thiếu thuốc vẫn có thể được thanh toán trực tiếp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Nhiều người tham gia BHYT phải tự mua thuốc do bệnh viện không có sẵn thuốc điều trị. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục thanh toán lại chi phí gặp không ít vướng mắc khiến quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ.

Người dân đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân được thanh toán lại các khoản chi đã bỏ ra.

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện - Ảnh 1.

Người dân TP HCM khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Thông tư 22/2024 quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc và thiết bị y tế cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Theo quy định, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp chi phí thuốc trong 7 trường hợp dưới đây:

- Phải mua thuốc theo đơn bác sĩ tại nhà thuốc bệnh viện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định.

- Thuốc được mua phải thuộc danh mục thuốc hiếm theo quy định của Bộ Y tế.

- Việc thiếu thuốc xuất phát từ quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm chưa hoàn tất dù cơ sở y tế đã triển khai các hình thức đấu thầu theo quy định.

- Ngoài ra, không có loại thuốc thương mại khác chứa cùng hoạt chất hoặc thuốc thay thế phù hợp để sử dụng cho người bệnh.

- Trường hợp người bệnh không thể chuyển sang cơ sở y tế khác do tình trạng sức khỏe không cho phép, cơ sở đang điều trị thuộc tuyến chuyên sâu hoặc đang trong thời gian cách ly y tế cũng được xem xét thanh toán.

- Điều kiện khác là thuốc không thể điều chuyển từ cơ sở khám chữa bệnh khác và việc kê đơn phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của bệnh viện.

- Thuốc được chỉ định cũng phải thuộc trường hợp đã được thanh toán BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Bộ Y tế cho biết hồ sơ, trình tự và thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí thuốc giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT hiện được quy định tại Nghị định 188/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Bộ Y tế khẳng định sẽ nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, góp phần bảo đảm quyền lợi của người bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý, cung ứng thuốc tại các bệnh viện.


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