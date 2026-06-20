Gỡ vướng BHYT cho người dân

Ngày 19-6, Báo Người Lao Động phối hợp BHXH TP HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về BHYT từ ngày 1-7-2026 người dân cần biết". Tại chương trình, ngoài thông tin những chính sách BHYT mới có hiệu lực từ ngày 1-7, đại diện BHXH thành phố còn giải đáp nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thủ tục khám chữa bệnh (KCB) BHYT, mức đóng - hưởng, cách tham gia BHYT hộ gia đình và các chính sách hỗ trợ đối với những nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ.

Mở rộng quyền lợi thụ hưởng

Trao đổi với bạn đọc, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho biết từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về BHYT sẽ chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định 188/2025/NĐ-CP và Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Đại diện lãnh đạo BHXH TP HCM trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình giao lưu trực tuyến .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một trong những điểm đáng chú ý là mở rộng quyền lợi đối với người đi KCB không đúng nơi đăng ký ban đầu. Cụ thể, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng khi khám ngoại trú tại cơ sở KCB cấp cơ bản đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; tại các cơ sở cấp cơ bản trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc tương đương; và tại cơ sở KCB cấp chuyên sâu trước đây được xác định là tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng cũng kéo theo thay đổi về mức đóng BHYT hộ gia đình, mức đóng BHYT được ngân sách hỗ trợ, ngưỡng miễn đồng chi trả khi chi phí KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở, mức thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao và điều kiện hưởng quyền lợi đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục. Các mức chi trả trực tiếp từ quỹ BHYT cũng được điều chỉnh tương ứng.

Giải đáp thắc mắc về chính sách đối với người mắc bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP HCM, cho biết từ ngày 1-7, người bệnh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi KCB.

Theo đó, người mắc các bệnh thuộc Phụ lục I do Bộ Y tế quy định được đến thẳng cơ sở KCB cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến. Đối với một số bệnh thuộc Phụ lục III, giấy chuyển cơ sở KCB có giá trị trong 12 tháng, giúp giảm thủ tục hành chính và số lần xin chuyển tuyến.

Ngoài ra, một số bệnh viện đa khoa cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được phép tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và một số đối tượng theo quy định. Người dân có thể chủ động lựa chọn hoặc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp với nhu cầu điều trị.

Đáng chú ý, theo Thông tư 26/2025/TT-BYT, đối với một số bệnh mạn tính đã ổn định, người bệnh có thể được kê đơn thuốc ngoại trú với thời gian sử dụng tối đa 90 ngày, giúp giảm số lần tái khám và tiết kiệm thời gian đi lại.

Tạo thuận lợi khám chữa bệnh

Trước phản ánh của bạn đọc về những bất tiện khi đi khám BHYT, đại diện BHXH TP HCM cho biết ngành BHXH và ngành y tế đang phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, liên thông dữ liệu và sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VssID, VNeID nhằm giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại các cơ sở KCB vẫn có thể phát sinh vướng mắc liên quan đến dữ liệu, quy trình tiếp nhận hoặc tình trạng quá tải. Vì vậy, cơ quan BHXH mong người dân phản ánh cụ thể những trường hợp gặp khó khăn để phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, xử lý, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Liên quan đến thắc mắc vì sao người bệnh vẫn phải chi trả khoản viện phí lớn dù đã có BHYT, bà Lê Hoài Hương, Phó trưởng Phòng Chế độ BHYT - BHXH TP HCM, cho biết BHYT hiện đã hỗ trợ đáng kể chi phí điều trị cho người mắc bệnh nặng theo quy định. Nhưng người bệnh vẫn có thể phát sinh chi phí ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT như sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, thuốc hoặc vật tư ngoài danh mục, KCB không đúng quy định hoặc thuộc diện phải đồng chi trả.

"BHYT giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị, nhất là với các bệnh nặng nhưng không đồng nghĩa quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí trong mọi trường hợp" - bà Hương nhấn mạnh.

Về quyền lợi khi KCB trái tuyến hoặc tại tuyến trên, đại diện BHXH TP HCM cho biết người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi trong nhiều trường hợp. Cụ thể, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức hưởng ghi trên thẻ khi KCB tại cơ sở đăng ký ban đầu; tại các bệnh viện trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến huyện; hoặc tại cơ sở KCB cấp cơ bản đạt dưới 50 điểm hay được tạm xếp cấp cơ bản.

Người mắc các bệnh thuộc Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 01/2025/TT-BYT được đến thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu; người mắc các bệnh thuộc Phụ lục II được khám tại bệnh viện cấp cơ bản mà không cần giấy chuyển tuyến. Ngoài ra, các trường hợp cấp cứu hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện cấp chuyên sâu trước đây được xác định là tuyến tỉnh cũng được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng của thẻ. Đối với khám ngoại trú, người tham gia BHYT được hưởng theo tỉ lệ thanh toán quy định.

"Người tham gia BHYT không bắt buộc phải khám đúng nơi đăng ký ban đầu trong mọi trường hợp. Tùy tình huống và loại hình điều trị, người bệnh vẫn có thể đến cơ sở khác hoặc bệnh viện tuyến trên và được quỹ BHYT chi trả theo quy định" - bà Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định.

Người có thẻ BHYT đi KCB theo yêu cầu được quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của pháp luật về BHYT. Phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ KCB theo yêu cầu với chi phí được quỹ BHYT thanh toán do người bệnh thanh toán cho cơ sở KCB. Do đó, BHXH TP HCM khuyến nghị trước khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, người bệnh nên hỏi rõ cơ sở KCB về các khoản được BHYT thanh toán và các khoản người bệnh phải tự trả để chủ động chi phí.

"Tấm lá chắn" tài chính khi đau ốm Theo bà Lê Hoài Hương, BHYT là chính sách an sinh xã hội được xây dựng trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người bệnh, người trẻ với người già, người có điều kiện với người khó khăn hơn. Khi còn khỏe mạnh, việc tham gia BHYT là đóng góp cho cộng đồng. Khi không may mắc bệnh, người tham gia được quỹ BHYT hỗ trợ chi phí KCB. Thực tế đã có nhiều trường hợp được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Nếu không có BHYT, gia đình người bệnh sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn.

Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG, Phó Giám đốc BHXH TP HCM: Nhiều nhóm được hỗ trợ đóng BHYT Theo Luật BHYT hiện hành, nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc đóng toàn bộ mức phí BHYT như người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người sinh sống tại xã, phường an toàn khu, trẻ em dưới 6 tuổi, người tham gia kháng chiến và người từ đủ 75 tuổi trở lên. Riêng tại TP HCM, Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh phổ thông và người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND tiếp tục hỗ trợ người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Người dân gặp khó khăn về kinh tế có thể liên hệ UBND phường, xã hoặc đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn, xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp. Bà TÔ THỊ THANH HÀ, Phó trưởng Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia - BHXH TP HCM: Lưu ý với người dân vùng an toàn khu Hiện TP HCM có 19 xã, phường được công nhận là An toàn khu cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người dân tại các địa phương này được cấp thẻ BHYT miễn phí. Để được cấp thẻ kịp thời, người dân cần liên hệ UBND phường, xã hoặc đặc khu nơi thường trú để được rà soát, lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH. Trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm bắt buộc và cần đổi mã quyền lợi hưởng BHYT dành cho đối tượng an toàn khu, người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Nếu đã tham gia BHYT hộ gia đình nhưng sau đó được cấp thẻ BHYT miễn phí theo diện an toàn khu, người dân sẽ được hoàn trả phần kinh phí tương ứng với thời gian tham gia bị trùng. Hồ sơ hoàn trả được nộp tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ nơi đã đăng ký mua thẻ BHYT hộ gia đình.



