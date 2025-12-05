Đưa gần 13 lượng vàng qua biên giới để bán kiếm lời

Ngày 5-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với bà Ngô Thị Hoài Phương (ngụ xã Khe Sanh) về tội "Buôn lậu".

Đối tượng Ngô Thị Hoài Phương bị bắt giữ cùng tang vật gần 13 lượng vàng đã vận chuyển trái phép qua biên giới để bán kiếm lời. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 9-11, tại trạm dừng chờ xe bus đối diện chợ Đông Hà (phường Đông Hà), lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ bà Ngô Thị Hoài Phương cùng 2 khối kim loại màu vàng, nặng khoảng 515 g (gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỉ đồng) và 3 hộp pháo hoa nổ.

Ngô Thị Hoài Phương khai nhận đã mua số vàng nêu trên tại Viêng Chăn (Lào), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để bán kiếm lời.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 88 vụ/101 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ hàng hóa trị giá gần 20 tỉ đồng, trên 1,8 tấn pháo nổ các loại.

Đến nay, đã khởi tố 22 vụ/35 bị can, trong đó có 2 vụ/2 bị can về tội "Buôn lậu"; 1 vụ/1 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; 2 vụ/10 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"...