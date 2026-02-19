Đua ghe mất trật tự, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm

Ngày 19-2, UBND TP Huế ban hành công văn về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa tại các lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026. Trong đó, hoạt động đua ghe truyền thống được xác định là nội dung trọng tâm cần rà soát, chấn chỉnh.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, trên địa bàn TP Huế xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự tại các giải đua ghe, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội truyền thống của địa phương. Gần đây nhất là vụ xô xát, đánh nhau tại giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất xã Quảng Điền, diễn ra ngày 21-12-2025.

Vụ đánh nhau tại giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần 1 xã Quảng Điền ngày 21-12-2025.

UBND TP Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện các hoạt động đua ghe truyền thống dự kiến tổ chức trong thời gian tới. Nội dung rà soát tập trung làm rõ giải đua nào đã được cấp phép đúng quy định, giải nào có dấu hiệu tổ chức tự phát, không bảo đảm điều kiện pháp lý.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đua ghe "chui".

UBND TP Huế cũng yêu cầu tham mưu ban hành các quy định, quy chế quản lý hoạt động đua ghe truyền thống, trong đó xác định rõ thẩm quyền cấp phép, điều kiện tổ chức, số lượng giải, thời gian, địa điểm tổ chức cũng như trách nhiệm cụ thể của ban tổ chức.

Song song với đó là việc chuẩn hóa điều lệ thi đấu, quy tắc ứng xử và chế tài xử lý đối với các trường hợp vận động viên, đội ghe hoặc ban tổ chức vi phạm.

Cùng với ngành văn hóa, Công an TP Huế và các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình tổ chức lễ hội. Các giải đua không bảo đảm điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự sẽ bị kiến nghị đình chỉ, dừng tổ chức; các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường trực thuộc, UBND TP Huế yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội ngay từ đầu năm, xác định rõ số lượng giải đua ghe, thời gian tổ chức; chỉ xem xét cấp phép khi hoạt động nằm trong kế hoạch lễ hội, sự kiện văn hóa – thể thao của địa phương, có ban tổ chức cụ thể và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ.

Các địa phương phải phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động đua ghe trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra vi phạm hoặc mất an ninh trật tự sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng tổ chức tự phát, gây ảnh hưởng đến giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội đua ghe tại Huế.

Khách du lịch cấp tập đến Huế ngày mùng 3 Tết, phòng lưu trú chỉ còn 1% Cùng ngày, Sở Du lịch TP Huế thông tin lượng khách du lịch đến Huế trong ngày mùng 3 Tết ước đạt 116.359 lượt. Trong đó, khách quốc tế khoảng 52.362 lượt, khách nội địa 63.997 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 241,5 tỉ đồng. Du khách tham quan Đại nội Huế Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 21.996 lượt, gồm 8.798 lượt khách quốc tế và 13.198 lượt khách nội địa. Đây là ngày có công suất sử dụng phòng cao nhất trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, ước đạt tới 99%. Tính chung từ ngày 14 đến 19-2 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), tổng lượng khách đến Huế ước đạt 348.352 lượt, trong đó khách quốc tế 164.356 lượt và khách nội địa 183.997 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 736,5 tỉ đồng. Trong giai đoạn này, khách lưu trú ước đạt 71.757 lượt (33.424 lượt khách quốc tế và 38.333 lượt khách nội địa), công suất phòng bình quân đạt 76%. Theo dự ước, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Huế sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách, tăng 231% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 322%. Khách lưu trú khoảng 110.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 72%. Q.Nhật



