HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đưa hơn 500 kg vàng thỏi lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định 2 người phụ nữ đã cất giấu vàng thỏi trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu về Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 người về hành vi buôn lậu hơn 500 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, các bị can gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994), Liềng Thị Thực (SN 2001) và Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; cùng Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, ở Lào Cai) bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người thuộc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (SN 1977), Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết (SN 1981), Phó Giám đốc; và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979), Kế toán trưởng.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2024, bị can Trần Thị Hoàn được xác định đã thỏa thuận với một người tên "bà Béo" (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng. Các đường dây này đưa tổng cộng hơn 546 kg vàng, trị giá khoảng 1.208 tỉ đồng, từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Hoàn mua của "bà Béo" hơn 97 kg vàng (trị giá hơn 208 tỉ đồng) và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng (trị giá gần 1.000 tỉ đồng).

Để vận chuyển, "bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga sang Trung Quốc nhận vàng. Các bị can giấu vàng trong người hoặc trong giày, mang qua cửa khẩu về trụ sở Công ty Hoàn Huế giao cho đồng phạm. Tại đây, nhóm nhân viên kiểm tra trọng lượng, dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin xuất xứ nước ngoài, đồng thời lập sổ theo dõi, sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán cho Trần Thị Hoàn và mang vàng về Hà Nội giao tiêu thụ.

Cơ quan điều tra còn xác định Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch đã mua từ Trần Thị Hoàn 52 kg vàng. Công ty này sử dụng hai hệ thống phần mềm để hạch toán: phần mềm "Vacom" phục vụ kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; và phần mềm "QLVang" để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế, bao gồm cả các giao dịch không có hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động, My và Phó Giám đốc Phùng Thị Thuyết trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu từ nhiều nguồn không có chứng từ, chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào sổ sách mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVang". Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của hơn 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết.

Ngược lại, các giao dịch có chứng từ hợp pháp được hạch toán trên phần mềm "Vacom" và đưa vào báo cáo thuế, trong khi toàn bộ giao dịch không có hóa đơn bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán nhằm trốn thuế.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam có doanh thu thực tế hơn 4.243 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 646 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 2,4 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng năm, số thuế GTGT phải nộp hơn 1,6 tỉ đồng nhưng công ty chỉ kê khai 461 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục kê khai thiếu, gây thất thu hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Tổng cộng, hành vi của các bị can My, Thuyết và Hợp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.

Tin liên quan

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Kiểm tra một tiệm vàng ở Đà Nẵng, lực lượng an ninh kinh tế phát hiện hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, thu giữ lượng tiền quy đổi hơn 2 tỉ đồng.

Mua bán vàng "chợ đen" có vi phạm pháp luật?

(NLĐO) - Giá vàng trong nước cao nhất lịch sử, nhiều người có hành vi mua bán vàng "chợ đen". Hành vi này có vi phạm pháp luật?

Tây Ninh bắt giữ người mang 16 khoanh vàng qua biên giới

(NLĐO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra đối tượng mang 16 khoanh vàng qua cửa khẩu.

buôn lậu vàng vàng vàng thỏi giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo