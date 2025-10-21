Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hungary đạt 2 tỉ USD

Chiều 20-10, tại Nhà Quốc hội ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm, trao đổi nội dung một cách toàn diện, thực chất để thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể, tạo đột phá cho quan hệ song phương nói chung và tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định trong chính sách hướng Đông của mình, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong mọi lĩnh vực như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, y tế, văn hóa, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: QUOCHOI.VN

Tại hội đàm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hungary và đoàn đã dự khán Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Chiều cùng ngày, tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn hai cơ quan lập pháp tiếp tục phối hợp để tạo hành lang pháp lý, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu, đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh để củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 2 tỉ USD, tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, môi trường, đặc biệt là về an ninh nguồn nước, hợp tác lao động, văn hóa, du lịch…

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết sẽ phối hợp để triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác, sớm đưa kim ngạch thương mại lên 2 tỉ USD. Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, vận động Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam. Hungary cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt…



