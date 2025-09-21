Đưa kỹ năng số đến mọi người, mọi nhà

Ngày càng có thêm nhiều dịch vụ và thủ tục hành chính công được số hóa và đưa lên online với mục tiêu 100% chính quyền số.

Tuy nhiên, vướng mắc cho công cuộc CĐS là hiện có nhiều người dân, chủ yếu là người lớn tuổi, lao động chân tay, người ở vùng sâu vùng xa.... gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. Vì vậy, công cuộc CĐS sẽ không đạt kết quả mong muốn nếu kiến thức công nghệ chưa thể phủ sóng đến toàn bộ người dân.

"Bình dân học vụ số" là phong trào CĐS đã được chính Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng và phát động ngày 18-11-2024. Ngày 26-3-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng "Bình dân học vụ số".

Do đó, lực lượng nòng cốt của "bình dân học vụ số" phải dựa vào sức trẻ và tri thức của thanh niên. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên cả nước đang sôi nổi triển khai nhiều đội hình thanh niên hỗ trợ, mở các lớp học nâng cao nhận thức, kỹ năng số thiết yếu cho người dân với trọng tâm là người yếu thế về công nghệ. Nhiều tỉnh, thành cũng đã phát động phong trào "Bình dân học vụ số" và triển khai các đội, nhóm tình nguyện viên. Thành viên các đội hình này gồm các thanh niên có kiến thức về công nghệ để hướng dẫn người dân dùng các thiết bị thông minh, truy cập internet an toàn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia thương mại điện tử. Phong trào "Bình dân học vụ số" rõ ràng không thể là một "phong trào nhất thời" mà phải gắn với chương trình học tập suốt đời trong cộng đồng, khi mà công nghệ liên tục phát triển. Các đội nhóm phải hoạt động thực chất và bám chắc cơ sở.

Ngoài những phần việc chung, tùy từng địa bàn, các đội nhóm "Bình dân học vụ số" cần có những giải pháp hỗ trợ thiết thực. Phải hạn chế tới mức thấp nhất việc mời người dân tới dự các buổi tập huấn, bởi không phải ai cũng có thời gian và điều kiện tham gia. Cần khai thác các tài khoản, các nhóm chính thức của các khu phố, thôn trên các mạng xã hội để liên lạc, tương tác và phổ biến các thông tin, kỹ năng cần thiết cho người dân. Và đặc biệt là cần thiết khi các thành viên đội nhóm "Bình dân học vụ" sẵn sàng tới tận từng hộ để trợ giúp họ khi có yêu cầu.