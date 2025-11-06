Đưa phúc lợi đến gần hơn đoàn viên, hội viên và nhân dân

Ngày 6-11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi (TP HCM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi nhiệm kỳ mới.

Bà Nguyễn Kim Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, cho biết trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, MTTQ và các đoàn thể xã Bình Lợi sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm thiết thực hơn đến đời sống đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng xã Bình Lợi phát triển bền vững, văn minh và nghĩa tình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết Chương trình phúc lợi với doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên, hội viên và nhân dân giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, Công đoàn xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Công ty TNHH Một Thành viên Tươi Mart.



Theo thỏa thuận, doanh nghiệp này cam kết cung ứng hàng hóa bình ổn giá, giảm từ 5% đến 30% cho người dân địa phương, đồng thời phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội tại cơ sở.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cá nhân tiêu biểu

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ TP HCM cùng Công đoàn xã Bình Lợi đã vinh danh ông Phan Thanh Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, là cá nhân tiêu biểu được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

Dịp này, xã Bình Lợi cũng phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2025, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.