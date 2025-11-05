Vựa mai Bình Lợi thoát ngập sau nhiều ngày “giành lại sự sống”

Sau nhiều ngày trắng đêm bơm nước cứu mai, sáng 5-11, hàng chục héc ta mai vàng bên kênh Tràm Lầy 1 (ấp 3, xã Bình Lợi, TP HCM) đã thoát khỏi cảnh ngập úng kéo dài suốt gần một tuần qua. Đây là khu vực được xem là "vựa mai" lớn của xã Bình Lợi, nơi tập trung hàng trăm hộ dân trồng mai vàng phục vụ Tết, nên việc khắc phục ngập úng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, nhiều vườn mai tại xã Bình Lợi ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập từ 30-40 cm

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Bình Lợi, nước đã rút hoàn toàn sau khi lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp liên tục trong nhiều ngày đêm, vận hành hàng chục máy bơm công suất lớn. Nhiều điểm trũng ven kênh được đặt máy bơm dã chiến, vừa hút nước vừa nạo vét bùn, đảm bảo nước thoát nhanh ra ngoài.

"Các máy bơm gần như hoạt động không ngừng nghỉ, chúng tôi phải thay ca liên tục để duy trì áp lực bơm, tránh để nước tràn ngược vào vườn" – vị đại diện cho biết.

Trước đó, từ cuối tháng 10, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường, toàn bộ khu vực trồng mai dọc nhiều đoạn kênh bị ngập sâu, có nơi nước dâng gần nửa gốc cây. Dù nhiều hộ dân đã chủ động dùng máy bơm gia đình để hút nước, song hiệu quả không cao do lượng nước đổ về lớn và thoát chậm.

"Máy bơm phải chạy suốt ngày đêm, anh em thay phiên nhau canh nước để mai không chết úng. Nếu chậm vài ngày nữa là nhiều gốc mai có thể bị hư rễ, thiệt hại nặng lắm" – anh Nguyễn Trúc Linh, chủ vườn mai Nguyễn Linh chia sẻ.

Trước tình hình đó, ngày 31-10, UBND xã Bình Lợi đã huy động lực lượng của Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hóc Môn – Bình Chánh, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 (Phòng PC07, Công an TP HCM), cùng công an xã, hội nông dân và người dân địa phương phối hợp khẩn trương xử lý tình trạng ngập. Các lực lượng chia ca trực, liên tục theo dõi mực nước để kịp thời điều tiết, ngăn ngừa tái ngập khi triều cường lên cao.

Nhờ nỗ lực cứu vườn không ngừng nghỉ của nhiều đơn vị và người dân, đến nay toàn bộ diện tích mai vàng nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân xã Bình Lợi đã an toàn, không còn bị ngập. Người trồng mai tạm yên tâm chăm sóc, phục hồi cây để kịp vụ Tết sắp tới.