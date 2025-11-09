Ngày 9-11, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức sự kiện “Tri ân & Kết nối Doanh nghiệp Thể thao 2025”, thu hút sự tham dự của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị thể thao và tổ chức giáo dục hàng đầu.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp, hiệp hội và trường đại học đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển phong trào thể thao học đường – chuyên nghiệp – doanh nghiệp.

Nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là Pickleball – môn thể thao mới đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông khẳng định sự hợp tác giữa Liên đoàn và Trường Đại học Hoa Sen là bước tiên phong trong việc đưa Pickleball đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao học đường hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.

Ông Trần Mạnh Út phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP HCM luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức giải đấu và phát triển nguồn nhân lực thể thao chuyên nghiệp. Qua đó, nâng cao chất lượng phong trào thể thao học đường và thúc đẩy hệ sinh thái thể thao – giải trí – kinh tế thể thao tại TP HCM.

Thạc sĩ Đoàn Ngọc Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, cho hay Hoa Sen là trường đại học tiên phong và hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đào tạo ngành Kinh tế thể thao.

Thể thao ngày nay là một hệ sinh thái toàn diện gồm dữ liệu, truyền thông, thương hiệu, bản quyền, công nghệ và trải nghiệm người hâm mộ. Để phát triển hệ sinh thái đó, Việt Nam cần những con người vừa hiểu thể thao, vừa hiểu kinh tế.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động đào tạo, hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, đặc biệt đối với ngành Kinh tế Thể thao – một trong những lĩnh vực mới, giàu tiềm năng tại Việt Nam.



