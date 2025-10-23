Giải Pickleball Tây Nguyên với cú hích nội dung đôi vợ chồng

Giải Pickleball Hulk Beer Cup 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1-11 tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Giải do TN Media đăng cai tổ chức, thu hút hơn 130 cặp vận động viên từ nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Nha Trang… cùng hội tụ về Tây Nguyên để tranh tài.



Đây được xem là một trong những giải đấu có quy mô lớn về mặt tổ chức và truyền thông trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi thể thao chất lượng mà còn góp phần gắn kết cộng đồng yêu thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và khơi dậy tinh thần vận động trong mọi độ tuổi.



Các nội dung thi đấu gồm: đôi nữ trình 4.0, đôi nam trình 5.1, đôi nam nữ trình 4.5 và đặc biệt là đôi vợ chồng lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Tây Nguyên, đánh dấu bước chuyển mình trong cách tiếp cận phong trào thể thao theo hướng gần gũi, bền vững và giàu tính nhân văn.



Bên cạnh các phần thưởng bằng tiền mặt, giải đấu còn nhận được nhiều sự đồng hành từ các thương hiệu uy tín..., mang đến hàng trăm phần quà gồm giày thi đấu, trang phục, vợt và vật phẩm thể thao. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện, cũng như sự tin tưởng ngày càng lớn của doanh nghiệp vào các hoạt động thể chất cộng đồng.



Theo ông Nguyễn Thanh Hậu – Phó trưởng Ban tổ chức, giải đấu lần này không chỉ chú trọng đến chất lượng chuyên môn mà còn hướng đến chuẩn mực tổ chức chuyên nghiệp, từ khâu thiết kế sân bãi, in ấn hình ảnh cho đến mời các KOLs tham gia ở nhiều vai trò như bình luận viên, truyền thông, nhiếp ảnh... Đồng thời, toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được livestream trực tiếp tại 4 sân thi đấu, giúp người hâm mộ theo dõi dễ dàng và lan tỏa rộng rãi tinhthần thể thao tích cực.



Giải đấu còn được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên có ảnh hưởng sâu rộng, góp phần định hình văn hoá thể thao mới tại Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam trong tương lai gần.





