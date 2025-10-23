HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải Pickleball Tây Nguyên với cú hích nội dung đôi vợ chồng

Quốc An - Ảnh: TN Media

(NLĐO) - Giải đấu Pickleball cho cộng đồng thể thao Tây Nguyên, các tỉnh, thành khác thu hút 130 VĐV tranh tài.

Giải Pickleball Hulk Beer Cup 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1-11 tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Giải do TN Media đăng cai tổ chức, thu hút hơn 130 cặp vận động viên từ nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Nha Trang… cùng hội tụ về Tây Nguyên để tranh tài.

Đây được xem là một trong những giải đấu có quy mô lớn về mặt tổ chức và truyền thông trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi thể thao chất lượng mà còn góp phần gắn kết cộng đồng yêu thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và khơi dậy tinh thần vận động trong mọi độ tuổi.

Giải Pickleball với cú hích cho phongtrào thể thao cộng đồng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Các nội dung thi đấu gồm: đôi nữ trình 4.0, đôi nam trình 5.1, đôi nam nữ trình 4.5 và đặc biệt là đôi vợ chồng lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Tây Nguyên, đánh dấu bước chuyển mình trong cách tiếp cận phong trào thể thao theo hướng gần gũi, bền vững và giàu tính nhân văn.

Bên cạnh các phần thưởng bằng tiền mặt, giải đấu còn nhận được nhiều sự đồng hành từ các thương hiệu uy tín..., mang đến hàng trăm phần quà gồm giày thi đấu, trang phục, vợt và vật phẩm thể thao. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện, cũng như sự tin tưởng ngày càng lớn của doanh nghiệp vào các hoạt động thể chất cộng đồng.

Giải Pickleball với cú hích cho phongtrào thể thao cộng đồng Tây Nguyên - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Thanh Hậu – Phó trưởng Ban tổ chức, giải đấu lần này không chỉ chú trọng đến chất lượng chuyên môn mà còn hướng đến chuẩn mực tổ chức chuyên nghiệp, từ khâu thiết kế sân bãi, in ấn hình ảnh cho đến mời các KOLs tham gia ở nhiều vai trò như bình luận viên, truyền thông, nhiếp ảnh... Đồng thời, toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được livestream trực tiếp tại 4 sân thi đấu, giúp người hâm mộ theo dõi dễ dàng và lan tỏa rộng rãi tinhthần thể thao tích cực.

Giải đấu còn được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên có ảnh hưởng sâu rộng, góp phần định hình văn hoá thể thao mới tại Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam trong tương lai gần.


Tin liên quan

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

(NLĐO) - Trận bán kết của Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển diễn ra căng thẳng, với những tranh cãi cùng trọng tài đã làm tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu.

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

(NLĐO) - Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh giành chiến thắng dễ 2-0 trước Vinh Hiển, khép lại trận chung kết Vietnam Cup 2025 chưa đầy 21 phút.

TP HCM: Tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Giải giao lưu Pickleball khẳng định sức mạnh của thể thao gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái, sẻ chia của người dân TP HCM

