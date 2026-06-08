Nghề trồng dưa lưới "sạch" giúp gia đình anh Điển giàu lên, đồng thời giúp nhiều nông dân khác cùng tự tin trong việc tìm tòi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đưa sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng.

Ứng dụng khoa học công nghệ cao

Xen giữa cánh rừng cao su ở ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo (TPHCM), khu nhà màng rộng hơn 3.600 m² của gia đình anh Nguyễn Điển (SN 1976) là một trong những mô hình nông nghiệp hiện đại nơi đây.

Giữa cái nắng gay gắt, trong khu nhà màng khép kín của anh Điển, những luống dưa vẫn xanh mướt, hệ thống nhà màng đã hạn chế được các loại côn trùng và cả gió, bụi từ bên ngoài vào. Anh Điển cho biết mình từ miền Trung vào đây hơn ba chục năm trước, từng làm rất nhiều nghề.

Cách đây gần 10 năm, học theo một người bạn, anh mạnh dạn quyết định đầu tư gần 1 tỉ đồng để trồng dưa lưới. Từ đó đến nay, anh đã xây dựng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của mình đem lại kết quả cao, kinh tế gia đình khá giả lên với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Điển chăm sóc khu nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình.

Đưa chúng tôi tham quan một vòng khu nhà màng, anh Điển chỉ cho chúng tôi xem những hàng dưa lưới xanh mướt, có lứa đã cao vọt, có lứa vừa mới trồng. Các hàng dưa lưới phát triển đồng đều dưới hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Chủ vườn cho biết, toàn bộ quy trình từ cung cấp nước, phân bón, đến cả kiểm soát nhiệt độ, đều được vận hành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Màng lưới thì đảm nhận nhiệm vụ chính là chống côn trùng, mái che chuyên dụng cùng hệ thống quạt đối lưu giúp cây trồng hạn chế sâu bệnh, giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Anh Điển cho hay mỗi hạt giống dưa lưới có giá từ một vài ngàn đồng, thậm chí có loại lên tới 5 ngàn đồng, mỗi cây chỉ cho một trái. Dưa lưới cũng "khó tính" hơn các loại dưa truyền thống, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải thường xuyên bấm ngọn, tỉa nhánh, chọn hoa thụ phấn và treo từng quả bằng túi lưới nhằm tránh gãy dây, giúp trái phát triển đẹp và đồng đều.

Dưa lưới lớn lên trong nhà màng công nghệ cao không chỉ mang lại nguồn thu tiền tỉ mà còn mở ra hướng sản xuất hiện đại cho nông dân.

"Trồng dưa lưới đòi hỏi kỹ thuật nghiêm ngặt và chi phí đầu tư khá cao, nhưng bù lại hiệu quả kinh tế ổn định, ít phụ thuộc thời tiết. Chúng tôi ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng" - anh Điển chia sẻ.

Nhờ sản xuất trong môi trường được kiểm soát, mỗi năm gia đình anh có thể trồng từ 4-5 vụ. Sau mỗi vụ chỉ cần khoảng 10 ngày cải tạo đất là tiếp tục xuống giống. Thời điểm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau dưa lưới thường cho hiệu quả kinh tế cao nhất do thời tiết thuận lợi và ít cạnh tranh với các loại trái cây khác trên thị trường.

Gia đình anh Điển chia sẻ với khách vị ngon ngọt của quả dưa

Theo anh Điển, ngoài chi phí hạ tầng ban đầu, chi phí đầu tư, mỗi vụ lợi nhuận anh thu về khoảng 50 triệu đồng. Nếu thuận lợi, lợi nhuận đạt từ 100-150 triệu đồng, có vụ cao hơn.

Hướng đi bền vững

Khi chúng tôi đến một gia đình khác là nhà bà Nguyễn Thị Trường, hàng xóm nhà anh Điển đang vừa thu hoạch một vụ dưa lưới. Tiểu thương đến thu mua và bà con xóm giềng đến phụ thu hoạch khá nhộn nhịp. Bà Trường cho biết, ngoài việc mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình trồng dưa lưới còn tạo thêm việc làm cho các lao động địa phương.

Đến đợt thu hoạch dưa, thương lái thu mua tận vườn

"Nếu trước đây người dân chủ yếu trồng trọt manh mún với thu nhập bấp bênh thì nay nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao, từ một số người đi trước như anh Điển, nay bà con trong vùng đã học hỏi lẫn nhau chia sẻ kỹ thuật và cùng phát triển…" - bà Trường chia sẻ.

Phú Giáo hiện đang là một trong những vùng sản xuất dưa lưới, giống dưa có nguồn gốc từ châu Phi, Ấn Độ, quy mô lớn. Sản phẩm hiện nay đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. Hiện toàn xã có khoảng 600 cơ sở, hộ sản xuất trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích gần 1.500 ha. Trong đó, diện tích do nông dân tự sản xuất, kinh doanh là khá lớn và các HTX hoạt động cũng hiệu quả.

Vườn dưa xanh mướt trong nhà màng giảm thiểu côn trùng và mưa gió

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho hay định hướng phát triển trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học nhằm nâng cao giá trị nông sản.