HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đưa sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng

Tác giả: La Giang

(NLĐO)- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhiều nông dân ở Phú Giáo đã nâng cao giá trị nông sản, trong đó mô hình dưa lưới của anh Nguyễn Điển là điển hình.

Nghề trồng dưa lưới "sạch" giúp gia đình anh Điển giàu lên, đồng thời giúp nhiều nông dân khác cùng tự tin trong việc tìm tòi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đưa sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng.

Ứng dụng khoa học công nghệ cao

Xen giữa cánh rừng cao su ở ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo (TPHCM), khu nhà màng rộng hơn 3.600 m² của gia đình anh Nguyễn Điển (SN 1976) là một trong những mô hình nông nghiệp hiện đại nơi đây.

Giữa cái nắng gay gắt, trong khu nhà màng khép kín của anh Điển, những luống dưa vẫn xanh mướt, hệ thống nhà màng đã hạn chế được các loại côn trùng và cả gió, bụi từ bên ngoài vào. Anh Điển cho biết mình từ miền Trung vào đây hơn ba chục năm trước, từng làm rất nhiều nghề.

Cách đây gần 10 năm, học theo một người bạn, anh mạnh dạn quyết định đầu tư gần 1 tỉ  đồng để trồng dưa lưới. Từ đó đến nay, anh đã xây dựng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của mình đem lại kết quả cao, kinh tế gia đình khá giả lên với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 1.

Anh Điển chăm sóc khu nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình.

Đưa chúng tôi tham quan một vòng khu nhà màng, anh Điển chỉ cho chúng tôi xem những hàng dưa lưới xanh mướt, có lứa đã cao vọt, có lứa vừa mới trồng. Các hàng dưa lưới phát triển đồng đều dưới hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Chủ vườn cho biết, toàn bộ quy trình từ cung cấp nước, phân bón, đến cả kiểm soát nhiệt độ, đều được vận hành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Màng lưới thì đảm nhận nhiệm vụ chính là chống côn trùng, mái che chuyên dụng cùng hệ thống quạt đối lưu giúp cây trồng hạn chế sâu bệnh, giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Anh Điển cho hay mỗi hạt giống dưa lưới có giá từ một vài ngàn đồng, thậm chí có loại lên tới 5 ngàn đồng, mỗi cây chỉ cho một trái. Dưa lưới cũng "khó tính" hơn các loại dưa truyền thống, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải thường xuyên bấm ngọn, tỉa nhánh, chọn hoa thụ phấn và treo từng quả bằng túi lưới nhằm tránh gãy dây, giúp trái phát triển đẹp và đồng đều.

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 2.

Dưa lưới lớn lên trong nhà màng công nghệ cao không chỉ mang lại nguồn thu tiền tỉ mà còn mở ra hướng sản xuất hiện đại cho nông dân.

"Trồng dưa lưới đòi hỏi kỹ thuật nghiêm ngặt và chi phí đầu tư khá cao, nhưng bù lại hiệu quả kinh tế ổn định, ít phụ thuộc thời tiết. Chúng tôi ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng" - anh Điển chia sẻ.

Nhờ sản xuất trong môi trường được kiểm soát, mỗi năm gia đình anh có thể trồng từ 4-5 vụ. Sau mỗi vụ chỉ cần khoảng 10 ngày cải tạo đất là tiếp tục xuống giống. Thời điểm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau dưa lưới thường cho hiệu quả kinh tế cao nhất do thời tiết thuận lợi và ít cạnh tranh với các loại trái cây khác trên thị trường.

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 3.

Gia đình anh Điển chia sẻ với khách vị ngon ngọt của quả dưa

Theo anh Điển, ngoài chi phí hạ tầng ban đầu, chi phí đầu tư, mỗi vụ lợi nhuận anh thu về  khoảng 50 triệu đồng. Nếu thuận lợi, lợi nhuận đạt từ 100-150 triệu đồng, có vụ cao hơn.

Hướng đi bền vững

Khi chúng tôi đến một gia đình khác là nhà bà Nguyễn Thị Trường, hàng xóm nhà anh Điển đang vừa thu hoạch một vụ dưa lưới. Tiểu thương đến thu mua và bà con xóm giềng đến phụ thu hoạch khá nhộn nhịp. Bà Trường cho biết, ngoài việc mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình trồng dưa lưới còn tạo thêm việc làm cho các lao động địa phương. 

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 4.

Đến đợt thu hoạch dưa, thương lái thu mua tận vườn

"Nếu trước đây người dân chủ yếu trồng trọt manh mún với thu nhập bấp bênh thì nay nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao, từ một số người đi trước như anh Điển, nay bà con trong vùng đã học hỏi lẫn nhau chia sẻ kỹ thuật và cùng phát triển…" - bà Trường chia sẻ.

Phú Giáo hiện đang là một trong những vùng sản xuất dưa lưới, giống dưa có nguồn gốc từ châu Phi, Ấn Độ, quy mô lớn. Sản phẩm hiện nay đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. Hiện toàn xã có khoảng 600 cơ sở, hộ sản xuất trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích gần 1.500 ha. Trong đó, diện tích do nông dân tự sản xuất, kinh doanh là khá lớn và các HTX hoạt động cũng hiệu quả. 

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 5.

Vườn dưa xanh mướt trong nhà màng giảm thiểu côn trùng và mưa gió

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho hay định hướng phát triển trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Khá giả nhờ trồng dưa lưới công nghệ cao - Ảnh 6.

Tin liên quan

"Giỏ lễ xanh" tạo vòng tuần hoàn xanh ở Đặc khu Côn Đảo

"Giỏ lễ xanh" tạo vòng tuần hoàn xanh ở Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Từ việc nói không với vàng mã, mô hình "Giỏ lễ xanh" đang tạo nên vòng tuần hoàn xanh, góp phần xây dựng Côn Đảo văn minh, thân thiện môi trường.

Làng nghề đan lát Thái Mỹ bền bỉ với sản xuất xanh

(NLĐO)- Trước áp lực từ rác thải nhựa, các sản phẩm làm từ tre, trúc ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn như một giải pháp sống xanh, thân thiện môi trường.

Hỗ trợ công nghệ, tiếp sức ngành nghề nông thôn phát triển

(NLĐO)- Việc hỗ trợ máy móc, thiết bị giúp các cơ sở ngành nghề nông thôn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân.

nông nghiệp công nghệ cao định hướng phát triển người tiêu dùng công nghệ cao bảo vệ thực vật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo