Đưa TP HCM trở thành siêu đô thị

Chiều 25-11, sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT với chủ đề "TP HCM - Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 - do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức - đã diễn ra sôi nổi.

Hóa giải thách thức

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết sau sáp nhập, TP HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng trở thành đô thị có tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp gần 25% GDP của cả nước, TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế; là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, kinh tế, công nghiệp, giáo dục và giao thương quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, tầm vóc của đô thị tầm quốc tế không chỉ đến từ quy mô dân số hay sự đóng góp về kinh tế mà còn ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh và khả năng tạo ra một môi trường sống sáng tạo, đẳng cấp. Do đó, TP HCM đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa tầng tích hợp, mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Lãnh đạo TP HCM cũng nhìn nhận sâu sắc những thách thức mà thành phố đang phải đối mặt, cần giải quyết một cách căn cơ và chiến lược trên hành trình trở thành siêu đô thị. Trong bối cảnh này, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT được tổ chức nhằm tạo ra không gian đối thoại cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo TP HCM với đội ngũ chuyên gia, học giả, các CEO của các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế về các lĩnh vực.

Tại sự kiện, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp (DN) và chuyên gia quốc tế nhận định TP HCM có tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tuy nhiên, thách thức về nguồn nhân lực kỹ thuật cho các ngành công nghệ cao là một trong những yếu tố cần giải quyết.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Jesse Choi, Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á, cho biết tập đoàn đã hợp tác với nhiều trường nghề tại Trung Quốc để triển khai mô hình đào tạo "DN - Trường học - Viện nghiên cứu". Mô hình này kết hợp lý thuyết với thực hành ngay tại nhà máy, giúp sinh viên có thể gia nhập ngành ngay sau khi tốt nghiệp. Với Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đề xuất thành lập các trung tâm đào tạo nghề quốc tế tại TP HCM và các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam để đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn, tự động hóa, robot và sản xuất xe điện theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, kết nối trực tiếp sinh viên với cơ hội việc làm tại các DN đối tác trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, khách mời tới dự sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT với chủ đề “TP HCM - Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Sunwah đang hợp tác với các đối tác hàng đầu để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo tại TP HCM. Chúng tôi mong muốn có cơ chế ưu đãi đầu tư rõ ràng, quy trình phê duyệt thuận tiện cho các dự án hạ tầng số lớn và được ưu tiên cung cấp điện ổn định" - ông Jesse Choi bày tỏ.

Triển khai hiệu quả sáng kiến

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), đề nghị xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ carbon - thị trường có quy mô tài sản hàng tỉ USD với nhu cầu rất lớn từ các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ khí hậu. Theo ông, việc phát triển sàn giao dịch carbon quốc gia cho tín chỉ chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu của DN đầu tư nước ngoài, mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác như Singapore theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Theo đó, các quốc gia có thể hợp tác tự nguyện, chuyển nhượng tín chỉ carbon để đạt mục tiêu giảm phát thải nhà kính.

Về giải pháp thực hiện, lãnh đạo Nam A Bank đề xuất ứng dụng công nghệ vệ tinh và internet vạn vật (IoT) cho hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định nhằm điều hướng dòng vốn vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp tái sinh, định vị Việt Nam trở thành trung tâm carbon của khu vực.

Hàng loạt hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của TP HCM và doanh nghiệp, tổ chức đã được ký kết với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Trần Lưu QuangẢnh: HOÀNG TRIỀU

TS Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc điều hành Khu vực ASEAN của Siemens (tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Đức), cho hay trong hơn 30 năm tại Việt Nam, Siemens là đối tác công nghệ đồng hành với tiến trình phát triển của TP HCM, triển khai các giải pháp then chốt như quản lý năng lượng thông minh, xử lý nước thải, tòa nhà thông minh, tự động hóa và phần mềm cho sản xuất.

Ông Phạm Thái Lai đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với TP HCM, gồm: xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp; AI công nghiệp và digital twin; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái công nghệ cao thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công cụ AI, điện toán biên cho vận hành hiện đại.

"Siemens sẵn sàng tăng cường hợp tác với TP HCM và Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững và xây dựng một thành phố công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045" - TS Phạm Thái Lai khẳng định.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu của DN, địa phương, tổ chức quốc tế. Đây là những đóng góp quý báu, giúp TP HCM hoàn thiện hơn quá trình hoạch định chính sách, hỗ trợ DN và định hình chiến lược phát triển.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cam kết trong thời gian tới, theo tinh thần của dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, thành phố sẽ chủ động trình Quốc hội các chương trình, đề án phát triển khu công nghiệp - khu công nghệ cao thế hệ mới gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó sẽ có các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh sản xuất công nghệ cao của các DN.

"TP HCM sẽ tích cực thúc đẩy kết nối, hình thành các trung tâm logistics hiện đại, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, phấn đấu đưa trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 12-2025" - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định.

5 nội dung quan trọng cần hợp tác quốc tế Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến đóng góp của các DN, tổ chức quốc tế đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho phía Việt Nam tiếp tục thực hiện các công việc để đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Về thực hiện 5 trụ cột phát triển của TP HCM như Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nêu, Thủ tướng chỉ rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, gồm: huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt tại TP HCM); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh. Nhấn mạnh TP HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế Việt Nam, có truyền thống năng động, sáng tạo, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học thành công và không thành công để tiếp tục giữ vững vị thế, trở thành siêu đô thị quốc tế, cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực, trên thế giới. "Mong rằng các đối tác, DN, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với Việt Nam và TP HCM, với phương châm: Nhà nước kiến tạo, DN tiên phong, công - tư đồng hành, TP HCM phát triển, DN và người dân thụ hưởng" - Thủ tướng nhấn mạnh.



