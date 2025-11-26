HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vành đai 3 TP HCM ghi dấu ấn mới

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Với 66,3 km dự kiến thông tuyến, thông xe kỹ thuật ngày 19-12, dự án đường Vành đai 3 TP HCM đang đầy triển vọng để về đích trong thời gian ngắn

Sáng 25-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP HCM.

Thay đổi từng ngày

Vành đai 3 TP HCM dài 76,34 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 68.700 tỉ đồng với 8 dự án thành phần. 

Theo ghi nhận tại đoạn qua tỉnh Đồng Nai, nhịp độ thi công dọc công trường thể hiện rõ không khí sôi động với máy móc hoạt động liên hồi, xe múc, xe ủi, xe ben rền tiếng động cơ. 

Trước đó, 6,2 km đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TP HCM đã hoàn thành. Như vậy, 70,1 km còn lại được hạ quyết tâm thông xe kỹ thuật và thông tuyến dịp 30-4-2026.

Nhờ tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi, nguồn vật liệu được cung ứng kịp thời nên đến nay, nhiều km thuộc tuyến chính đã được thảm nhựa.

Tại gói thầu XL3 trên địa bàn phường Long Bình, TP HCM, tinh thần khẩn trương không kém. Các đoạn cầu cạn thành hình rõ nét, lan can lắp đặt gần hoàn chỉnh. Ở đây, trong đoạn 29,2 km dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19-12, hơn 14,7 km đã sẵn sàng cho bước kiểm tra cuối cùng.

Vành đai 3 TP HCM ghi dấu ấn mới - Ảnh 1.

Khu vực thi công đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Đồng Nai

Người dân sống quanh dự án cảm nhận rõ tiến độ công trình. Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ phường Long Bình) cho biết mỗi lần đi ngang đều thấy "khác một chút". Bà mừng vì dự án lớn làm nhanh, ít gây tiếng ồn. "Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn. Khi tuyến đường được sử dụng, chắc chắn khu vực này thay đổi nhiều" - bà Mai tin tưởng.

Có gói thầu đạt tới 87%

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ 4 dự án thành phần thuộc đường Vành đai 3 TP HCM chiều cùng ngày, báo cáo từ các chủ đầu tư cho thấy đến ngày 19-12, dự án dự kiến thông xe kỹ thuật và thông tuyến 66,3 km. Từ đó, hướng tới ngày về đích trước 30-6-2026.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, cho biết hiện tại, khi di dời hạ tầng kỹ thuật, TP HCM đang hoàn thiện lắp dựng trụ điện và đăng ký lịch cúp điện để di dời trong tháng 11, Đồng Nai đã hoàn thành 2/8 vị trí, Tây Ninh hoàn thành toàn bộ. 

Về thi công xây dựng, các địa phương phát động thi đua, yêu cầu nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp để bù phần khối lượng chậm.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, sản lượng các gói thầu dao động từ 51 tới 87% - tăng hơn 6,5% tổng sản lượng so với 2 tháng trước.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ - Bộ Xây dựng Nguyễn Quang Giang cho biết công tác bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao Tân Vạn đang được các đơn vị triển khai đồng bộ. Việc phân luồng được tổ chức hợp lý nhằm duy trì an toàn cho người dân trong khu vực thi công, đồng thời giúp tăng tốc tiến độ toàn dự án Vành đai 3 TP HCM.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường thông tin trong 90 ngày thi đua, vừa qua có đến 47 ngày mưa nên ảnh hưởng tiến độ công trình. Từ tháng 11, thời tiết thuận lợi hơn, lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà thầu tăng tốc, hoàn thiện nhiều hạng mục bổ sung như nút giao Tân Vạn, cầu Bình Gởi. Ông đánh giá đến nay, các điều kiện phục vụ thi công Vành đai 3 TP HCM đã thuận lợi, từ mặt bằng đến di dời hạ tầng kỹ thuật. 

Giải ngân phải đạt 100%

Liên quan dự án, UBND TP HCM đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Vạn và Sở Xây dựng đang thực hiện các bước triển khai.

Về tiến độ giải ngân, dự án được bố trí 10.385 tỉ đồng trong năm 2025 nhưng hiện mới đạt 46%. Bộ Xây dựng kiến nghị Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu và tăng tốc thi công để hoàn thành giải ngân trong năm.

Vành đai 3 TP HCM ghi dấu ấn mới - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà, động viên lực lượng thi công

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận TP HCM và Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến sau 3 lần kiểm tra. Ông yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tránh lãng phí và bảo đảm giải ngân đạt 100% theo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng giao các địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, chuẩn bị vật liệu và theo dõi sát điều kiện thi công. Ngoài ra, hoàn thiện thủ tục đối với nút giao Tân Vạn cũng như rà soát kỹ các công trình chuẩn bị khởi công.


