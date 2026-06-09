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Thể thao

Đưa World Cup 2026 đến gần người hâm mộ

ĐÀO TÙNG

Báo Người Lao Động tổ chức chiến dịch truyền thông "Đồng hành cùng World Cup 2026" trên các nền tảng, đưa ngày hội bóng đá đến gần hơn với người hâm mộ

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc rạng sáng 12-6 tại Mexico, mở màn cho những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia vùng Bắc Mỹ là Canada, Mỹ, và Mexico.

Ngày hội đã cận kề

Đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, song song với việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của các đài truyền hình, Báo Người Lao Động sẽ thực hiện kế hoạch truyền thông quy mô trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử, mạng xã hội, hướng tới mục tiêu mang đến một kỳ World Cup sôi động, hấp dẫn và giàu thông tin cho đông đảo bạn đọc trung thành của báo.

Mở màn cho chiến dịch này, sáng 8-6, talkshow "World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt" được tổ chức tại hội trường Tòa soạn Báo Người Lao Động. Dàn khách mời bao gồm nguyên trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) và nữ bình luận viên - MC Thảo Uyên, cùng với người dẫn chương trình nhà báo Huỳnh Sang, đã giới thiệu toàn cảnh về World Cup 2026.

Đưa World Cup 2026 đến gần người hâm mộ - Ảnh 1.

Talkshow “World Cup 2026 - Quy mô và khác biệt” mở màn chiến dịch truyền thông của Báo Người Lao Động. (Ảnh: QUỐC AN)

Lần đầu được tổ chức tại 3 quốc gia với quy mô "mở" bậc nhất trong lịch sử, World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn được nhớ đến với vai trò tiên phong, khi công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu được dự báo sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Bóng đá đang bước vào cuộc cách mạng lớn nhất kể từ khi trở thành môn thể thao chuyên nghiệp.

Các khách mời tại talkshow đã cùng hồi tưởng lại những kỳ World Cup đã qua trong lịch sử. Nếu như MC Thảo Uyên bắt đầu đam mê bóng đá từ vũ đài World Cup thì vị cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nhớ đến những trải nghiệm từng bay dọc đất nước Hàn Quốc, sang cả Nhật Bản để theo dõi World Cup 2022. Hai quốc gia đồng chủ nhà đã mang đến một giải đấu quy mô không tưởng thì sự kiện được đến 3 nước đồng đăng cai trên phần lớn lục địa Bắc Mỹ còn "khủng khiếp" đến cỡ nào.

Giải đấu trải rộng trên diện tích lớn nhất lịch sử với 16 thành phố đăng cai khiến việc di chuyển giữa các điểm thi đấu cũng đủ khiến World Cup 2026 trở thành thử thách lớn về đi lại đối với FIFA, các đội tuyển lẫn giới truyền thông. Khán giả cũng sẽ phải than trời vì có khả năng phải bay hàng ngàn kilomet để theo chân đội tuyển mình yêu thích.

World Cup của công nghệ

Nếu như khán giả theo dõi World Cup 1986 vẫn còn nhớ "siêu phẩm" của Diego Maradona được chứng kiến qua màn hình tivi màu khi ấy mới xuất hiện không lâu tại Việt Nam thì giờ đây, như khẳng định của MC Thảo Uyên, có lẽ cổ động viên thế hệ Gen Z sẽ rất chuộng smartphone, phương tiện giúp họ xem bóng đá mọi lúc, mọi nơi với công nghệ hiện đại, đáp ứng gần như các yêu cầu.

Ca sĩ Thiên Vương thì cảm khái với những gì mà FIFA có thể cho áp dụng tại World Cup 2026, từ công nghệ VAR, goal-line, công nghệ bắt việt vị bán tự động, camera trọng tài, bóng Trionda gắn chip cảm biến thông minh... Tất cả như biến World Cup 2026 thành một lễ hội đa phương tiện, không đơn thuần chỉ là sự kiện thể thao hoặc giải trí, thương mại.

Dưới góc nhìn của người từng tham gia làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở các đội tuyển, lại có điều kiện đi nhiều, lắng nghe nhiều, ông Lê Huy Khoa nhấn mạnh đến khía cạnh thương mại của World Cup, sự kiện luôn mang về cho FIFA hàng tỉ USD. Một phần quan trọng trong số này được chuyển hỗ trợ cho các liên đoàn quốc gia, nhất là đơn vị chủ quản các đội bóng được tham dự World Cup.

Đây chính là lý do các đội bóng sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu World Cup, đồng nghĩa có thêm nguồn kinh phí hoạt động và cơ hội phát triển nền bóng đá quốc gia. Hiệu quả quảng bá từ hình ảnh đội bóng hoặc từ mỗi khoảnh khắc xuất hiện trên khán đài sân bóng World Cup... thực sự vô giá. 

Hấp dẫn từng ngày

Chuyên mục "Đi cùng World Cup" trên Báo Người Lao Động bước đầu cung cấp nhiều thông tin thú vị cho người hâm mộ, xoay quanh bước chuẩn bị sau cùng của các đội tuyển. Bên cạnh những bản tin thời sự, báo còn thực hiện các chuyên mục đáng quan tâm như: Nhận định trước trận đấu, Góc phân tích chiến thuật, Góc bình luận chuyên môn, Nhân vật trong ngày, Thư từ Mỹ... do các cây bút thể thao giàu kinh nghiệm cùng các huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên và cựu tuyển thủ đảm trách.

Ngoài báo in, Báo Người Lao Động còn đưa World Cup đến gần hơn với bạn đọc thông qua chuỗi chương trình giao lưu trực tiếp, hoạt động dự đoán và giao lưu tương tác, mini games... Thông tin World Cup trên Người Lao Động Online cũng sẽ là một trong những "mặt trận" trọng điểm của chiến dịch World Cup 2026, bên cạnh việc được truyền tải trên hơn 20 nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động.

Đưa World Cup 2026 đến gần người hâm mộ - Ảnh 2.



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