Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao

Cuộc đối đầu giữa Đức và Bờ Biển Ngà trên sân BMO Field (Toronto, Canada) rạng sáng 21-6 được xem là trận cầu tâm điểm của bảng E. Cả 2 đội đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn và đang cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cùng suất vé sớm vào vòng trong.

Sức mạnh vượt trội

Dù bất ngờ để đối thủ gỡ hòa 1-1 giữa hiệp một, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội với các pha lập công của Kai Havertz, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown và Deniz Undav ở nửa sau trận đấu. Chiến thắng đó nối dài chuỗi trận toàn thắng của "Die Mannschaft" lên con số 10 trên mọi đấu trường kể từ tháng 9-2025.

Hàng công Đức đang đạt phong độ rất cao khi ghi ít nhất 2 bàn ở 9/10 chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự vẫn là điều khiến Nagelsmann phải bận tâm khi đội bóng dưới quyền ông đã để thủng lưới ở 4 trong 5 trận gần đây.

Tuyển Đức sẽ lại cống hiến một đại tiệc bàn thắng tại Toronto. (Ảnh: FIFA)

Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau khi đánh bại Ecuador 1-0 bằng bàn thắng phút 90 của Amad Diallo. Đó là trận thắng thứ 4 liên tiếp của "Những chú voi" trên mọi đấu trường, đồng thời giúp đại diện châu Phi mở ra cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Lối chơi phản công tốc độ

HLV Emerse Fae đang sở hữu một tập thể giàu tốc độ và thể lực với những cái tên đáng chú ý như Franck Kessie, Seko Fofana, Amad Diallo hay tài năng trẻ Yan Diomande. Chính Diomande là phát hiện thú vị ở lượt trận đầu tiên khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Ecuador bằng khả năng đi bóng và tranh chấp ấn tượng.

Dù vậy, xét về chiều sâu đội hình và chất lượng ngôi sao, Đức vẫn được đánh giá cao hơn. Bộ tứ Leroy Sane, Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz đang tạo nên một trong những hàng công đáng xem nhất World Cup 2026. Trong khi đó, tiền đạo Deniz Undav cũng sẵn sàng tạo khác biệt sau khi ghi bàn và có 2 kiến tạo sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Curaçao.

Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ gây ra không ít khó khăn cho đại diện châu Âu bằng lối chơi phản công tốc độ, đặc biệt khi hàng thủ Đức chưa thực sự chắc chắn.

Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát thế trận và sự sáng tạo vượt trội ở tuyến trên, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong một trận đấu nhiều bàn thắng.

Thời cơ của "Samurai xanh" Lúc 11 giờ ngày 21-6, Nhật Bản sẽ đối đầu Tunisia, đội bóng thua đậm ngày ra quân và đang đứng chót bảng F. Tại lượt đầu tiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Hajime Moriyasu trước Hà Lan được đánh giá khá cao. Họ 2 lần bị dẫn bàn nhưng vẫn thi đấu sòng phẳng và tìm được bàn gỡ nhờ sức ép liên tục. Nhật Bản cần 1 chiến thắng để nắm lợi thế trước lượt cuối gặp Thụy Điển (Ảnh: FIFA) Trong khi đó, hàng thủ giữ sạch lưới tại vòng loại của Tunisia đã phô bày nhiều hạn chế. Chạm trán Thụy Điển vốn có tốc độ chuyển trạng thái nhanh, "Đại bàng Carthage" bọc lót kém hiệu quả và để lộ nhiều khoảng trống. Đây cũng sẽ là điểm yếu mà Nhật Bản tập trung khai thác trong trận đấu tới. Lúc 7 giờ cùng ngày, Ecuador và Curacao sẽ nỗ lực giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Ở lượt mở màn, Ecuador thi đấu khá tốt và chỉ để thua Bờ Biển Ngà do khoảnh khắc tỏa sáng của Amad Diallo. Còn Curacao đã nhận tổng cộng 18 bàn thua sau 5 lần ra sân gần nhất. Hàng thủ có phần lỏng lẻo của họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Ecuador. H.Hiệp