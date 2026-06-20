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Thể thao

Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao

ĐÀO TÙNG

Màn hủy diệt Curaçao 7-1 biến tuyển Đức thành "hiện tượng" lớn nhất tại World Cup 2026

Cuộc đối đầu giữa Đức và Bờ Biển Ngà trên sân BMO Field (Toronto, Canada) rạng sáng 21-6 được xem là trận cầu tâm điểm của bảng E. Cả 2 đội đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn và đang cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cùng suất vé sớm vào vòng trong.

Sức mạnh vượt trội

Dù bất ngờ để đối thủ gỡ hòa 1-1 giữa hiệp một, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội với các pha lập công của Kai Havertz, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown và Deniz Undav ở nửa sau trận đấu. Chiến thắng đó nối dài chuỗi trận toàn thắng của "Die Mannschaft" lên con số 10 trên mọi đấu trường kể từ tháng 9-2025.

Hàng công Đức đang đạt phong độ rất cao khi ghi ít nhất 2 bàn ở 9/10 chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự vẫn là điều khiến Nagelsmann phải bận tâm khi đội bóng dưới quyền ông đã để thủng lưới ở 4 trong 5 trận gần đây.

Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao - Ảnh 1.

Tuyển Đức sẽ lại cống hiến một đại tiệc bàn thắng tại Toronto. (Ảnh: FIFA)

Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau khi đánh bại Ecuador 1-0 bằng bàn thắng phút 90 của Amad Diallo. Đó là trận thắng thứ 4 liên tiếp của "Những chú voi" trên mọi đấu trường, đồng thời giúp đại diện châu Phi mở ra cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Lối chơi phản công tốc độ

HLV Emerse Fae đang sở hữu một tập thể giàu tốc độ và thể lực với những cái tên đáng chú ý như Franck Kessie, Seko Fofana, Amad Diallo hay tài năng trẻ Yan Diomande. Chính Diomande là phát hiện thú vị ở lượt trận đầu tiên khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Ecuador bằng khả năng đi bóng và tranh chấp ấn tượng.

Dù vậy, xét về chiều sâu đội hình và chất lượng ngôi sao, Đức vẫn được đánh giá cao hơn. Bộ tứ Leroy Sane, Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz đang tạo nên một trong những hàng công đáng xem nhất World Cup 2026. Trong khi đó, tiền đạo Deniz Undav cũng sẵn sàng tạo khác biệt sau khi ghi bàn và có 2 kiến tạo sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Curaçao.

Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ gây ra không ít khó khăn cho đại diện châu Âu bằng lối chơi phản công tốc độ, đặc biệt khi hàng thủ Đức chưa thực sự chắc chắn. 

Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát thế trận và sự sáng tạo vượt trội ở tuyến trên, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong một trận đấu nhiều bàn thắng. 

Thời cơ của "Samurai xanh"

Lúc 11 giờ ngày 21-6, Nhật Bản sẽ đối đầu Tunisia, đội bóng thua đậm ngày ra quân và đang đứng chót bảng F. Tại lượt đầu tiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Hajime Moriyasu trước Hà Lan được đánh giá khá cao. Họ 2 lần bị dẫn bàn nhưng vẫn thi đấu sòng phẳng và tìm được bàn gỡ nhờ sức ép liên tục.

Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao - Ảnh 2.

Nhật Bản cần 1 chiến thắng để nắm lợi thế trước lượt cuối gặp Thụy Điển (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, hàng thủ giữ sạch lưới tại vòng loại của Tunisia đã phô bày nhiều hạn chế. Chạm trán Thụy Điển vốn có tốc độ chuyển trạng thái nhanh, "Đại bàng Carthage" bọc lót kém hiệu quả và để lộ nhiều khoảng trống. Đây cũng sẽ là điểm yếu mà Nhật Bản tập trung khai thác trong trận đấu tới.

Lúc 7 giờ cùng ngày, Ecuador và Curacao sẽ nỗ lực giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Ở lượt mở màn, Ecuador thi đấu khá tốt và chỉ để thua Bờ Biển Ngà do khoảnh khắc tỏa sáng của Amad Diallo. Còn Curacao đã nhận tổng cộng 18 bàn thua sau 5 lần ra sân gần nhất. Hàng thủ có phần lỏng lẻo của họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Ecuador. H.Hiệp

Thụy Điển kỳ vọng vào dàn sao Premier League

Chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia ở lượt trận mở màn bảng F FIFA World Cup 2026 không chỉ giúp Thụy Điển giành trọn 3 điểm mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Sau nhiều năm vắng bóng, Thụy Điển đang cho thấy sự trở lại đầy hứa hẹn với một thế hệ tài năng mới.

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Alexander Isak (bên phải) sẽ tiếp tục lập công trong lượt trận thứ 2 vòng bảng của Thụy Điển? (Ảnh: AP)

Trong màn trình diễn ấn tượng tại Monterrey (Mexico), tiền đạo Alexander Isak đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao số 1 của tuyển Thụy Điển hiện nay. Dù chỉ ghi một bàn thắng, chân sút 26 tuổi đang thi đấu cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh vẫn trở thành tâm điểm nhờ khả năng di chuyển thông minh, kết nối lối chơi và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Bên cạnh Isak, Yasin Ayari cũng có trận ra quân World Cup 2026 đáng nhớ khi lập cú đúp bàn thắng. Tuyển thủ 22 tuổi thuộc biên chế Brighton & Hove Albion tại Premier League này góp công lớn giúp Thụy Điển kiểm soát khu trung tuyến, đồng thời tạo ra sự đột biến trong các pha tấn công.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang sở hữu lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Sau giai đoạn khó khăn ở vòng loại, nhà cầm quân người Anh đã xây dựng một tập thể giàu năng lượng, biết tận dụng tối đa tốc độ và khả năng chuyển trạng thái của các cầu thủ trẻ.

Chiến thắng trước Tunisia giúp Thụy Điển tạm chiếm ưu thế tại bảng F và tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc chạm trán quan trọng với Hà Lan. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò ông Potter hoàn toàn có thể trở thành đội đầu tiên của bảng F lọt vào vòng 1/16, trở thành "ngựa ô" đáng gờm tại World Cup 2026.

Tường Phước

Đức - Bờ Biển Ngà: Thuốc thử liều cao - Ảnh 2.

 

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