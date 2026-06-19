World Cup 2026 sớm vượt cúp thế giới 2022 về số thẻ đỏ sau 28 trận

Mởi chỉ trôi qua 28 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026, giải đấu đã sớm vượt mặt mùa trước về mặt số thẻ đỏ được ghi nhận. Với 6 thẻ đỏ theo thống kê, World Cup 2026 đã chính thức vượt qua World Cup 2022. Ở mùa giải trước đó, giải đấu chỉ ghi nhận được 4 thẻ đỏ sau 64 trận.

Cụ thể, từ "cơn mưa" thẻ đỏ xuất hiện ngay từ trận khai mạc giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ngày 12-6, có tới 3 thẻ đỏ được rút dành cho Sphephelo Sithole, Themba Zwane (Nam Phi) và Cesar Montes (Mexico), tạo nên trận khai mạc nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Đến loạt trận ngày 19-6, số thẻ đỏ tiếp tục tăng mạnh. Trong trận Thụy Sĩ thắng Bosnia và Herzegovina 4-1, trung vệ Tarik Muharemovic bị truất quyền thi đấu ở phút 80, khiến đội nhà đánh mất thế trận.

Ở trận còn lại, Qatar thảm bại 0-6 trước Canada và kết thúc trận đấu với chỉ 9 cầu thủ trên sân. Homam Ahmed nhận thẻ đỏ ở phút 33 sau pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Đầu hiệp hai, Assim Madibo cũng bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng nguy hiểm khiến Ismael Kone chấn thương nặng.

Giải đấu năm nay vẫn còn khá xa kỷ lục 26 thẻ đỏ được thiết lập tại World Cup 2006 ở Đức. Dù vậy, vòng bảng đang bước vào giai đoạn quyết định và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, số thẻ đỏ tại World Cup 2026 được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Đặc biệt, việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và tăng số trận đấu có thể giúp giải đấu tiến gần hơn tới kỷ lục này.