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World Cup 2026

Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico

Tường Phước (Ảnh: AP)

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước tuyển Hàn Quốc ở vòng 2 bảng A World Cup 2026 sáng 19-6 giúp chủ nhà Mexico trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 1/16

Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 1.
Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 2.

Hàn Quốc gây ấn tượng với trận thắng ngược CH Czech ở ngày ra quân World Cup 2026 song thể hiện màn trình diễn kém cỏi khi chạm trán chủ nhà Mexico trên sân Guadalajara. Được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn tuyển thủ chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu nhưng đoàn quân HLV Hong Myung-bo bế tắc tìm bàn thắng ở lượt trận thứ 2 bảng A.



Mối liên kết giữa các tuyến rời rạc khiến các tình huống triển khai tấn công biên sở trường của Hàn Quốc kém hiệu quả. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ còn bộc lộ sơ hở, khi phạm sai lầm để Mexico dễ dàng ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 3.
Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 4.

Mexico là đội bóng Bắc Mỹ nhưng có lối chơi đậm chất Nam Mỹ, ngẫu hứng, hoa mỹ những cũng rất tinh quái. Thầy trò ông Javier Aguirre chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng rất chịu khó pressing ở khu vực trung tuyến. Sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật, thể trạng sung mãn và cũng nhiều "tiểu xảo", Mexico có tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn nhưng tung ra nhiều cú dứt điểm chuẩn xác hơn Hàn Quốc.

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Phút 50, từ một pha bóng treo vào vòng cấm không quá nguy hiểm song thủ thành Seung-Gyu Kim phối hợp không ăn ý với đồng đội, bắt bóng dội ngược và tạo cơ hội cho Luis Romo dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 5.
Mắc sai lầm phòng ngự, tuyển Hàn Quốc thua trận trước Mexico - Ảnh 6.

Chiến thắng này giúp Mexico có 6 điểm sau 2 lượt trận, trở thành đội tuyển đầu tiên giành suất vào vòng 1/16 World Cup 2026. Trong khi đó, thất bại này không khiến Hàn Quốc mất cơ hội đi tiếp, khi đội bóng xứ Kim chi tạm xếp thứ 2 bảng A với 3 điểm, hơn 2 đội cuối bảng, lần lượt là CH Czech và Nam Phi đến 2 điểm.

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