Đức Phúc bày tỏ vinh dự lớn lao được nhận Bằng khen của Thủ tướng

Theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 26-9-2025, ca sĩ Đức Phúc (tên đầy đủ Nguyễn Đức Phúc) được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức tại Moscow (Liên bang Nga).

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ca sĩ Nguyễn Đức Phúc vì thành tích xuất sắc tại Intervision 2025

Lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được Bộ VH-TT-DL tổ chức chiều 26-9, tại Hà Nội sau khi nam ca sĩ trở về nước. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trao tặng Bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của nam ca sĩ.

Đức Phúc bày tỏ hạnh phúc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

"Chúng ta rất vui mừng khi ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam, đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương"- Thủ tướng nêu trong thư.

Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: "Vô cùng xúc động và tự hào khi vừa đáp Việt Nam Phúc đã nhận được sự ghi nhận, động viên đầy danh giá này! Đây là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao nhất trong sự nghiệp của Phúc".

Nam ca sĩ bày tỏ trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu thương và ghi nhận quý báu cho nỗ lực của bản thân và toàn thể ê kíp Việt Nam tham gia cuộc thi.

Đức Phúc đã giành ngôi vị Quán quân Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ngày 20-9

Trước đó, ngày 20-9, tại vòng chung kết Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, ca sĩ Nguyễn Đức Phúc đã chinh phục khán giả và Ban giám khảo bằng phần trình diễn đầy cảm xúc với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, xuất sắc vượt qua thí sinh của 22 quốc gia, giành ngôi vị Quán quân.

Chiến thắng của ca sĩ Nguyễn Đức Phúc không chỉ mang lại niềm tự hào cho cá nhân nghệ sĩ mà còn khẳng định vị thế, sức sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.