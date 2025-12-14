Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

Chiều 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út.

Tại khu bãi đáp tàu bay, Thủ tướng đã lắng nghe Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trình bày phương án đón chuyến bay kỹ thuật hạ cánh xuống sân bay. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại tháp không lưu sân bay Long Thành.

Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang tập trung tối đa để đảm bảo thành công, an toàn cho chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 19-12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực đỗ tàu bay tại sân bay Long Thành

Đây là lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án sân bay Long Thành. Trong ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lực lượng thi công Dự án sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên lực lượng thi công Dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án nhà ga-trái tim sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tiến độ các gói thầu với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, ngày 15-12, chuyến bay kỹ thuật đến sân bay Long Thành sẽ được thực hiện. Ngày 19-12, sân bay sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên.



