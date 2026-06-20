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Đừng để sập bẫy "kỳ nghỉ ảo"

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" về bản chất không vi phạm pháp luật và rất phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, khi du nhập Việt Nam, nó bị bóp méo nhằm trục lợi

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và Hà Nội vừa khởi tố tổng cộng 35 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch; khởi tố gần 394 bị can với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 800 tỉ đồng.

Đây không chỉ là một cú sốc về mặt quy mô mà còn là hồi chuông cảnh báo khẩn thiết về sự biến tướng tinh vi của các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện đại. Sự việc này phơi bày những lỗ hổng trong giao dịch dân sự mà người dân thường xuyên mắc phải.

Mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" (timeshare) về bản chất không vi phạm pháp luật và rất phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam, nó bị nhiều cá nhân, tổ chức bóp méo nhằm trục lợi. Các đường dây lừa đảo thường lập công ty vỏ bọc, tổ chức sự kiện hoành tráng, tung ra các gói ưu đãi "khủng" và cam kết lợi nhuận cao. Mục đích chính là đánh trúng tâm lý ham lợi, thích dịch vụ cao cấp của khách hàng.

Điều đáng nói nhất là cách thức giăng bẫy pháp lý. Các đối tượng luôn sử dụng hợp đồng mẫu với hàng chục trang giấy dày đặc thuật ngữ phức tạp. Trong đó, quyền lợi của công ty được bảo vệ tối đa, còn rủi ro bị đẩy hết cho khách hàng. Bị thao túng tâm lý và thúc ép ký nhanh để nhận quà, người dân thường đặt bút ký mà không lường hết hậu quả.

Khi nạn nhân đòi lại tiền vì dịch vụ không như cam kết, công ty lập tức dùng hợp đồng làm "lá chắn". Chúng cố tình biến hành vi có dấu hiệu hình sự thành một vụ "tranh chấp dân sự" nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Việc bóc gỡ vỏ bọc "giao dịch dân sự" để khởi tố hàng loạt bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt của lực lượng công an. Điều này gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Mọi hành vi vi phạm đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Dù vậy, pháp luật chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Để ngăn chặn triệt để hậu quả, chúng ta không thể chỉ chờ đợi vào sự can thiệp của cơ quan chức năng. Cần có hệ thống pháp lý với những quy định chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm và bảo đảm việc tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Về phía người dân, bài học gần 800 tỉ đồng là một cái giá quá đắt. Miếng "phô mai miễn phí" chỉ nằm trên bẫy chuột. Bất kỳ khoản đầu tư hay gói dịch vụ nào cam kết lợi nhuận cao bất thường, vượt xa lãi suất ngân hàng và tình hình kinh tế chung, đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người dân phải hết sức tỉnh táo trước khi đặt bút ký hợp đồng. Hãy yêu cầu được mang hợp đồng về nhà nghiên cứu, tham vấn ý kiến luật sư hoặc những người có chuyên môn. Tuyệt đối không giao dịch dưới áp lực thời gian hay những lời thúc giục, hứa hẹn của nhân viên tư vấn.

Cuối cùng, sự cảnh giác là tấm khiên vững chắc nhất. Khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường, mập mờ trong việc thực hiện cam kết, người dân cần dũng cảm lên tiếng, nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan công an.

Việc im lặng chịu đựng vì tâm lý e ngại hoặc hy vọng hão huyền sẽ chỉ tạo cơ hội cho cái ác tiếp tục lộng hành và khiến thêm nhiều người khác rơi vào cạm bẫy. 

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