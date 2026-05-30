Dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên tử vong nghi do sét đánh

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết anh L.A.N. (SN 2001, trú tại bản Xá Nhá A, xã Co Mạ) tử vong nghi do sét đánh khi đang sử dụng điện thoại di động để quay video trong lúc mưa dông, sấm chớp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 2-5, trời xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp. Trong lúc đứng gần cửa của ngôi nhà sử dụng điện thoại để quay video, anh N. bất ngờ bị ảnh hưởng bởi một tia sét lớn, ngã xuống nền nhà và tử vong sau đó.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại của nạn nhân bị hư hỏng nặng, trên cơ thể có dấu vết nghi do sét tác động.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có mưa giông cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng ở khu vực trống trải, gần cây cao, cột điện và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử ngoài trời để phòng ngừa tai nạn do sét gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa dông còn khiến chị V.T.Q. (SN 2000, trú tại bản Bó 1, xã Đoàn Kết) bị thương do cây đổ gây ra. Mưa gió đã làm 19 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Hiện chính quyền các xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Đồng thời, cử đại diện chính quyền thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, theo dõi sức khỏe người bị thương và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại về kinh tế.