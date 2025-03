Đừng ngại sinh con!

26 tuổi, là kỹ sư điện lạnh với vẻ ngoài khá điển trai và mức thu nhập không đến nỗi nào nhưng anh Nguyễn Mạnh Cường luôn lảng tránh mỗi lần cha mẹ giục lấy vợ.

"Lười cưới, ngại sinh"

Nam kỹ sư làm việc tại TP HCM này lý giải cuộc sống hiện đại quá nhiều áp lực, chưa kể anh còn nhiều ưu tiên khác nên chưa có kế hoạch kết hôn. "Tôi muốn ổn định tài chính và tận hưởng cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình và có con" - Cường cho biết. Anh còn hùng hồn chứng minh sự lựa chọn của bản thân là hợp lý bởi đến nay, bạn bè đồng lứa lập gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, có con ngay lại càng hiếm.

Với chị Lê Thùy Linh - 32 tuổi, nhân viên ngân hàng tại TP HCM - dù đã có tổ ấm nhưng suy nghĩ về cuộc sống cũng tương tự. Linh cho hay từ lâu, vợ chồng chị quyết định chỉ có một con. Ngoài ra, một lý do khiến chị và chồng ít đoái hoài tới mong muốn có cháu của 2 bên nội ngoại là chi phí nuôi một đứa trẻ quá cao. Từ tiền học, tiền sữa đến các khoản chăm sóc sức khỏe, vui chơi… đều áp lực.

Anh Cường, chị Linh chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp "lười cưới, ngại sinh" đang dần trở nên phổ biến. Theo đó, có tình trạng "lười cưới" trong một bộ phận người trẻ; nếu cưới rồi thì trì hoãn việc sinh con hoặc có con thứ hai.

Các chuyên gia cho rằng cùng với việc lo toan kinh tế, sự thay đổi trong quan niệm sống của thế hệ trẻ cũng góp phần làm giảm mức sinh. Ngày càng nhiều người trẻ ưu tiên cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống "tự do" hơn là lập gia đình sớm.

Với những chính sách đã hoặc sắp ban hành, người trẻ được hy vọng thay đổi quan niệm về việc kết hôn, sinh con

Những thông tin đáng lo

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, độ tuổi kết hôn trung bình ở Việt Nam tăng đáng kể trong thập kỷ qua với nam 29,4, nữ 25,2. TP HCM là địa phương có độ tuổi kết hôn muộn nhất khi mức trung bình là 30,1, trong đó nam 31,5 tuổi, nữ 28,8 tuổi.

Tổng cục Thống kê cho rằng xu hướng kết hôn muộn và sinh ít con đang đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động.

Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Năm 2024, số người từ 60 tuổi trở lên đã đạt 14,2 triệu, tăng 2,8 triệu so với năm 2019 và 4,7 triệu so với năm 2014. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên gần 18 triệu - cho thấy Việt Nam đang trải qua quá trình già hóa nhanh chóng do tuổi thọ tăng cao trong khi mức sinh ngày càng giảm.

Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thể hiện tổng tỉ suất sinh của Việt Nam đã giảm xuống mức 1,91 con/phụ nữ - thấp nhất trong lịch sử. Trong đó, TP HCM có mức sinh thấp nhất, 1,39 con/phụ nữ. Theo tiêu chuẩn, mức sinh thay thế cần thiết để duy trì dân số ổn định là 2,1 con/phụ nữ.

Giảm băn khoăn, tạo động lực

ThS Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia về quản lý giáo dục, nhận định sự mất cân bằng giữa các thế hệ đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Khi số người trong độ tuổi lao động giảm, gánh nặng tài chính và trách nhiệm chăm sóc người già sẽ dồn lên vai thế hệ trẻ. Điều này có thể tạo ra vòng luẩn quẩn, như chi phí sinh hoạt cao khiến người trẻ ngại sinh con, dẫn đến lực lượng lao động tiếp tục suy giảm...

TS-BS Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, đánh giá các yếu tố khiến các cặp vợ chồng trẻ ngại sinh con gồm: hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, nơi sinh sống, truyền thống, giá trị cá nhân...

Một ví dụ cụ thể là ở các khu công nghiệp - nơi tập trung đông lao động trẻ, nhiều cặp vợ chồng không dám sinh con hoặc phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc do thiếu nhà trẻ. Trong khi đó, các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân hoặc tự phát lại có chi phí cao và chất lượng không bảo đảm.

Vì thế, để chính sách dân số thực sự hiệu quả, nhà nước cần tiến hành nghiên cứu nhằm hiểu rõ nhu cầu và mối lo ngại của các gia đình trước khi ban hành chính sách. Việc thực hiện chính sách này cũng đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp.

"Việc tư vấn tiền hôn nhân, hỗ trợ tiếp cận các biện pháp tránh thai khi cần, bảo đảm quyền tiếp cận chính sách phúc lợi xã hội, phòng ngừa bạo lực gia đình và nâng cao quyền năng của phụ nữ sẽ giúp các cặp vợ chồng đưa ra quyết định phù hợp. Những biện pháp này cũng góp phần thực hiện chính sách dân số theo hướng phát triển bền vững" - Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số nhấn mạnh.