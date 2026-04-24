HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bất ngờ với thị thực "thẻ vàng" của ông Donald Trump

Thu Hương

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết loại thị thực "thẻ vàng" mới nhằm thu hút những người tạo ra việc làm và góp phần giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.

Theo trang The Hill, trong buổi điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ vào ngày 23-4, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xác nhận chương trình thị thực "thẻ vàng" mới chỉ phê duyệt hồ sơ cho một cá nhân.

Ông Howard Lutnick cho biết dù số lượng người được chấp thuận còn rất ít nhưng hiện có hàng trăm ứng viên khác đang xếp hàng để chờ làm thủ tục.

Ông cho rằng quy trình xử lý diễn ra chậm vì các cơ quan chức năng muốn đảm bảo thực hiện "một cách hoàn hảo" và các ứng viên phải trải qua quy trình "kiểm tra và phân tích nghiêm ngặt nhất". Chương trình thị thực "thẻ vàng" giúp rút ngắn lộ trình trở thành công dân Mỹ.

Mỗi ứng viên phải nộp 15.000 USD phí xử lý không hoàn lại cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo tạp chí Fortune, chương trình này được chia thành hai nhóm đối tượng chính: diện EB-1 dành cho người có "khả năng phi thường" và diện EB-2 dành cho người có "khả năng xuất chúng".

Danh tính người đầu tiên được duyệt chưa được công bố. Tuy nhiên, trang Bloomberg đưa tin nhà sáng lập TP-Link Systems là ông Jeffrey Chao đã nộp đơn và đang chờ phản hồi. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ hiện đang điều tra các mối liên hệ giữa công ty của ông này với Trung Quốc.

Chỉ một người duy nhất sở hữu "thẻ vàng" định cư Mỹ sau gần nửa năm - Ảnh 1.

Tấm áp phích giới thiệu chương trình thị thực "thẻ vàng" Mỹ được trưng bày khi Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh tại Nhà Trắng hôm 19-9-2025. Ảnh: AP

Chương trình thị thực "thẻ vàng" được Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thành lập vào tháng 9-2025 và chính thức tiếp nhận đơn đăng ký từ tháng 12-2025.

Mức phí quy định cụ thể là 1 triệu USD đối với cá nhân và 2 triệu USD đối với trường hợp được doanh nghiệp bảo lãnh.

Vào thời điểm ra mắt, Tổng thống Donald Trump cho biết loại thị thực mới này nhằm thu hút những người tạo ra việc làm và góp phần giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.

Số lượng tỉ phú thế giới tăng nhanh

Thế giới hiện có 3.110 tỉ phú và con số này được dự báo sẽ tăng 25% trong 5 năm tới, nâng tổng số lên khoảng 3.915 người.

Tổng thống Donald Trump nói về việc “dùng vũ khí hạt nhân chống Iran”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gay gắt với câu hỏi “sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Iran”.

Điểm nóng xung đột ngày 24-4: Phép thử với cấu trúc quyền lực của Iran

(NLĐO) - Chuyên gia nói đàm phán với Mỹ là thách thức mới với Iran, khi giới lãnh đạo chính trị và quân sự phải tìm cách dung hòa nhiều tiếng nói khác biệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo