Bất ngờ với thị thực "thẻ vàng" của ông Donald Trump

Theo trang The Hill, trong buổi điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ vào ngày 23-4, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xác nhận chương trình thị thực "thẻ vàng" mới chỉ phê duyệt hồ sơ cho một cá nhân.

Ông Howard Lutnick cho biết dù số lượng người được chấp thuận còn rất ít nhưng hiện có hàng trăm ứng viên khác đang xếp hàng để chờ làm thủ tục.

Ông cho rằng quy trình xử lý diễn ra chậm vì các cơ quan chức năng muốn đảm bảo thực hiện "một cách hoàn hảo" và các ứng viên phải trải qua quy trình "kiểm tra và phân tích nghiêm ngặt nhất". Chương trình thị thực "thẻ vàng" giúp rút ngắn lộ trình trở thành công dân Mỹ.

Mỗi ứng viên phải nộp 15.000 USD phí xử lý không hoàn lại cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo tạp chí Fortune, chương trình này được chia thành hai nhóm đối tượng chính: diện EB-1 dành cho người có "khả năng phi thường" và diện EB-2 dành cho người có "khả năng xuất chúng".

Danh tính người đầu tiên được duyệt chưa được công bố. Tuy nhiên, trang Bloomberg đưa tin nhà sáng lập TP-Link Systems là ông Jeffrey Chao đã nộp đơn và đang chờ phản hồi. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ hiện đang điều tra các mối liên hệ giữa công ty của ông này với Trung Quốc.

Tấm áp phích giới thiệu chương trình thị thực "thẻ vàng" Mỹ được trưng bày khi Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh tại Nhà Trắng hôm 19-9-2025. Ảnh: AP

Chương trình thị thực "thẻ vàng" được Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thành lập vào tháng 9-2025 và chính thức tiếp nhận đơn đăng ký từ tháng 12-2025.

Mức phí quy định cụ thể là 1 triệu USD đối với cá nhân và 2 triệu USD đối với trường hợp được doanh nghiệp bảo lãnh.

Vào thời điểm ra mắt, Tổng thống Donald Trump cho biết loại thị thực mới này nhằm thu hút những người tạo ra việc làm và góp phần giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.